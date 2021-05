Nachtelijk vuurwerk voor FC Emmen-spelers en spelersbus beklad

Dat er heel wat op het spel staat voor FC Emmen in de laatste speelronde van de eredivisie mag duidelijk zijn. Maar onbekenden hebben de Drentse voorbereiding op de belangrijke wedstrijd tegen VVV in Venlo proberen te verstoren.

FC Emmen speelt vandaag voor rechtstreeks behoud van een plek in de eredivisie. Daarvoor moet het winnen van VVV en Fortuna Sittard mag dan niet verliezen van Willem II.

Vuurwerk bij hotel

De afgelopen nacht is het de FC Emmen-spelers niet gemakkelijk gemaakt. Bij het hotel waar de spelers verbleven, werd midden in de nacht vuurwerk afgestoken, zo is te zien in dit filmpje. Of de spelers er ook daadwerkelijk wakker van zijn geworden, is niet bekend.

Bus beklad

Verder werd de spelersbus van FC Emmen beklad met onder meer 077, het netnummer van Venlo. Volgens RTV Drenthe-verslaggever Niels Dijkhuizen is de meeste graffiti inmiddels grotendeels verwijderd.

Wie er achter de vuurwerkactie en de bekladdingen zit, is niet bekend.