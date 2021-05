FC Emmen-voorzitter ontkent aanmoedigingspremie voor Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft vlak voor de laatste speelronde in de Eredivisie een aanmoedigingspremie aangeboden gekregen van FC Emmen. Dat is in strijd met de reglementen van de KNVB.

Fortuna Sittard heeft de zaak daarom aangekaart bij de voetbalbond, zo bevestigen de club en de voetbalbond naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die een vooronderzoek kan instellen.

Lubbers ontkent

Voorzitter Ronald Lubbers van Emmen ontkent de berichtgeving. "Onzin, er is wel tussen spelers onderling wat geroezemoes geweest", aldus Lubbers. "Dat is vervolgens bij de directie van beide clubs neergelegd, maar dit mag gewoon niet. Dus dat doen we ook niet. Hou op zeg", zo meldt NOS.

Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen speelt in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. Emmen staat op de zestiende plek, een positie die deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent, met 1 punt minder dan Willem II. De club bood Fortuna Sittard rechtstreeks een premie, bedoeld als aanmoediging om een resultaat te halen in Tilburg.

"Premie of niet, je moet iedere wedstrijd willen winnen", zegt een woordvoerder van Fortuna. "Dat is ook onze insteek van dit duel." De Limburgers hebben nog een minieme kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Fortuna moet dan met ruime cijfers winnen van Willem II en hopen dat de concurrenten Sparta Rotterdam en Heracles Almelo, die beide 3 punten meer hebben, verliezen.

In het verleden gedoogd

In het verleden gebeurde het regelmatig dat clubs elkaar aanmoedigingspremies beloofden of via sponsoren goederen aanboden, als extra motivatie. De KNVB heeft recent in de reglementen opgenomen dat clubs elkaar niet rechtstreeks geld of "een of meer op geld waardeerbare prestaties" mogen aanbieden. Ook het aannemen daarvan is als ongeoorloofd opgenomen in de reglementen (artikel 57). "Het is nu aan de aanklager om te kijken wat hij hiermee doet", aldus de KNVB.