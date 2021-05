Corona: 126 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag over de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, ligt op bijna 94.

Het afgelopen etmaal zijn er in de gemeente Emmen de meeste nieuwe besmettingen gemeld (32), gevolgd door Hoogeveen (19) en Noordenveld (16). Ook zijn er vier nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in de gemeentes Assen (2), Emmen (1) en Noordenveld (1). Eén patiënt uit de gemeente Hoogeveen is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 16-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1343 (+5) 7 20 Assen 3588 (+12) 64 (+2) 15 Borger-Odoorn 1510 (+6) 30 15 Coevorden 2765 (+7) 56 31 Emmen 8844 (+32) 157 (+1) 79 Hoogeveen 4380 (+19) 72 41 (+1) Meppel 2269 (+9) 32 26 Midden-Drenthe 1967 (+5) 33 30 Noordenveld 1602 (+16) 30 (+1) 26 Tynaarlo 1478 (+5) 22 24 Westerveld 915 (+3) 16 21 De Wolden 1885 (+7) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM meldt dat er sinds gisterochtend landelijk 4494 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Gisteren kreeg het RIVM 4493 nieuwe gevallen binnen. Aanvankelijk sprak het instituut van 4520 positieve tests tussen vrijdag- en zaterdagochtend.

Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest.

Het RIVM noteerde dertien sterfgevallen door covid-19 in het afgelopen etmaal. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al meer dan 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal maandag boven de 1,6 miljoen uit.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care (ic) ligt is vandaag weer lager dan een dag eerder. Er liggen op de ic's nu 686 coronapatiënten. Gisteren waren dat er 24 meer: 710. Het is de elfde achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 1466, zeven minder dan gisteren (1473), volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ziekenhuizen behandelen nu 2152 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Gisteren was dat totaal 2183.