FC Emmen ondanks grootste zege ooit in eredivisie naar play-offs

Dat duel, in de halve finale van de nacompetitie, begint om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich voor de finale, die zondag om 18.00 wordt gespeeld.

FC Emmen had in Venlo maar één opdracht en dat was winnen. En vervolgens dan maar hopen op goed nieuws uit Brabant. En dat winnen viel niet mee. VVV, weliswaar gedegradeerd, weigerde om als schietschijf te fungeren en hield de rijen lange tijd gesloten. Ruimte voor fijne combinaties en vlot lopende aanvallen was er nauwelijks, maar toch kreeg Emmen twee prima kansen om in het eerst half uur de score te openen. De eerste was uit een counter, na een afgeslagen corner van VVV, voor Luka Adzic. De Serviër probeerde oog in oog met Van Crooij een stiftje, maar stuitte op de doelman. Tien minuten later dook Kerim Frei op voor de VVV-goalie, maar ook hij wist de bal niet tegen de touwen te krijgen. De derde kans was wel raak. Ditmaal scoorde de man de eerste kans miste: Luka Adzic. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje na fraai voorbereidend werk van Glenn Bijl en Kerim Frei.

Op dat moment stond het in Tilburg, Willem II - Fortuna nog 0-0 en was Emmen dus virtueel veilig. Dat veranderde tien minuten later want in de 45e minuut schoot Pavlidis Willem II naar 1-0.

Kort na rust kwam er weer goed nieuws uit Brabant. Fortuna scoorde de 1-1, uitgerekend op het moment dat Emmen de 0-2 maakte en het duel besliste. Peña verzilverde weer eens een penalty (zijn derde in drie dagen) nadat Michael de Leeuw was gevloerd in de zestien.

De Leeuw was vervolgens verantwoordelijk voor de 0-3, maar de feestvreugde kreeg kort na die goal een flinke dreun toen bekend werd dat Willem II (via Holmen) de 2-1 maakte tegen Fortuna Sittard.

Lukkien wisselde vervolgens vier keer en bracht onder meer Paul Gladon en uitgerekend hij bepaalde de eindstand op 0-4. Vervolgens was het vooral hopen op goed nieuws uit Tilburg, maar dat kwam er niet en dus rest er voor Emmen (ondanks de grootste zege van het seizoen) niets anders dan opnieuw opladen voor hopelijk nog twee finales.