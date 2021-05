De Week van Drenthe: EK veldrijden naar Drenthe en prullenbakvaccin

Maandag maakte sportgedeputeerde Henk Brink bekend dat het EK veldrijden dit jaar naar Drenthe komt. Op 6 en 7 november november is de VAM-berg in Wijster het decor van het kampioenschap bij de elite, beloften en junioren. Op de eerste dag komen de elite-vrouwen, beloften-mannen en junior-vrouwen aan bod, een dag later is het de beurt aan de elite-mannen, beloften-vrouwen en junior-mannen. Om het EK naar Drenthe te halen, tikt de provincie 350.000 euro af.

Versoepelingen

Dinsdag was er opnieuw een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Daarin werd bekendgemaakt dat per woensdag 19 mei verdere versoepelingen ingaan, op voorwaarde dat de cijfers aantonen dat de piek van de derde coronagolf achter de rug is. Die versoepelingen gelden onder meer voor terrassen, sportscholen, binnenzwembaden, dierentuinen en pretparken.

Ook gaf het kabinet aan uiterlijk 25 mei met een besluit te komen over het loslaten van de anderhalve meter afstand op middelbare scholen. Als laatste heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren het reisadvies weer afgestemd op elk land of elk gebied apart. Voor 15 mei stonden alle landen op code oranje, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen sterk worden afgeraden.

Eindexamentraining

Woensdag namen we een kijkje bij havo 5-leerlingen van Stad en Esch in Meppel. Zij bereidden zich met eindexamentrainingen voor op de eindexamens, die morgen beginnen. De leerlingen krijgen dit jaar extra coulance: er zijn extra herkansingen geweest, er zijn dit jaar drie tijdvakken in plaats van twee én ze mogen nog een vak helemaal wegstrepen als ze daardoor wel kunnen slagen. Bovendien kan de normering nog aangepast worden, als blijkt dat een examen door veel leerlingen slecht gemaakt wordt.

FC Emmen

Donderdag won FC Emmen met 3-1 van sc Heerenveen. Daardoor werd een rechtstreekse degradatie uit de eredivisie afgewend. Sergio Peña scoorde alle drie de doelpunten. Vandaag kwam FC Emmen uit tegen VVV-Venlo. Ondanks een ruime zege voor de Drentse club (0-4), was de uitslag niet genoeg om zichzelf helemaal veilig te spelen. Willem II won op eigen veld van Fortuna Sittard, waardoor Emmen op plek 16 blijft steken. De club moet zich nu gaan bewijzen in de play-offs. Hierin komen ze uit tegen NAC Breda.

Prullenbakvaccin

Vrijdag gingen we langs bij huisartsenpraktijk Ettenheim in Noordscheschut. De praktijk doet sinds kort mee aan prullenbakvaccin.nl, een site waarop huisartsen staan vermeld die aan het einde van de dag nog vaccins over hebben. Op de website kan je een plaatsnaam invullen en dan zoekt de site of er binnen een straal van 20 kilometer vaccins over zijn. In dat geval kleurt een praktijk die meedoet op de site blauw. Praktijken die niets over hebben zijn rood gekleurd. De huisartsenpraktijk uit Noordscheschut verwacht dat veel mensen van het initiatief gebruik zullen maken.

