Mogelijk publiek bij FC Emmen - NAC Breda

Bij de halve finalewedstrijd van FC Emmen in de play-offs tegen NAC aanstaande donderdag wordt er mogelijk weer publiek toegelaten. De KNVB voert daar op dit moment gesprekken over met de overheid. Het kabinet neemt morgen een beslissing.

"We zijn nog steeds in overleg met de overheid over de periode na 18 mei en publiek bij de play-offs voor Europees voetbal en promotie/degradatie", aldus een woordvoerder van de KNVB tegen het ANP. "Maar nog niets is definitief."

De thuisspelende clubs zijn wel al begonnen met de voorbereiding op de mogelijke kaartverkoop. Zo hoopt FC Utrecht in ieder geval de seizoenkaarthouders die dit seizoen nog geen wedstrijd hebben kunnen bezoeken woensdag te mogen ontvangen bij de wedstrijd tegen FC Groningen. De club heeft de intentie om ongeveer 3000 bezoekers te hebben in stadion Galgenwaard. Zij moeten zich, als het kabinet toestemming geeft voor de terugkeer van publiek in de stadions, binnen 40 uur voor de aftrap via een sneltest laten testen op het coronavirus.

De play-offs om Europees voetbal beginnen woensdag met FC Utrecht - FC Groningen (aftrap 18.45 uur) en de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta (21.00 uur). Een dag later zijn de halve finales in de play-offs om promotie/degradatie: NEC - Roda JC en FC Emmen - NAC Breda. De finales van de play-offs zijn zaterdag (Europees voetbal) en zondag (promotie/degradatie).

Pilot

In de eerste weken van het seizoen mochten de betaaldvoetbalclubs beperkte aantallen toeschouwers ontvangen, maar eind september besloot het kabinet dat te verbieden. Eind vorige maand was in het kader van een landelijke pilot bij één speelronde in de Eredivisie en een gedeelte van een speelronde in de Keuken Kampioen Divisie weer publiek welkom. Het bleef toen echter bij een eenmalige openstelling van de stadions. Tot teleurstelling van de clubs en de KNVB moest het restant van het seizoen in lege stadions worden uitgespeeld.