MHBOS: Podcasts, een steeds populairder wordend fenomeen

Het is een steeds populairder wordend fenomeen in de dagelijks consumptie van achtergronden en verhalen. Waar je voorheen een puike afspeellijst of een swingende radiozender aanzette in de auto, worden die steeds vaker ingeruild voor een interessante podcast.

Ook dankzij de prestaties van FC Emmen in de Eredivisie is Drenthe twee podcasts rijker: 'Kijk op de Meerdijk' voor en door supporters van de Drentse club en de FC Emmen-podcast van RTV Drenthe.

Verschil

Deze week brengt Met Het Bord Op Schoot een bezoekje aan de opnames van beide podcasts en dan blijkt dat er een aantal verschillen zijn. Daan Hooiveld, host van 'Kijk op de Meerdijk' legt het uit: "Wij zijn meer gericht op de fans en proberen echt het supportersgeluid te laten horen. Bij RTV Drenthe hoor je meer een journalistieke podcast."

René Posthuma is de host van de FC Emmen-podcast - voorheen 'Sportcast' - en geeft het voordeel van de digitale radiouitzending aan: "We proberen informatief te zijn. We weten soms ook wel dingen achter de schermen, die we in de podcast makkelijker kunnen brengen, simpelweg omdat we meer tijd hebben dan bij televisie."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Een inkijkje bij de FC Emmen-podcast (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Ook overeenkomsten

Kijk op de Meerdijk is op het moment van draaien toe aan aflevering drie, terwijl de FC Emmen-podcast een aantal dagen later toe is aan aflevering 36. "Op Twitter lees je wel eens berichten dat mensen het supportersgeluid missen. Daar zijn wij kort geleden op ingesprongen. We proberen op een ontspannen manier echt een kroegsfeer neer te zetten", zegt Hooiveld. Posthuma haakt wat dat betreft aan: "Een podcast is toch meer de stamtafel in de kroeg waar je een beetje slap ouwehoert over voetbal."

'Georganiseerde puinhoop'

Hooiveld en zijn kompanen, Rolf Kok, Arjan Bouwmeester, Bernard Gepken, Mark Jansen en Denis Assen, denken na over een aantrekkelijk format: "We proberen met leuke anekdotes en terugkerende elementen een bepaalde sfeer te creëren. Zo brengt Rolf iedere week een ode aan een vergeten FC Emmen-speler en hebben we een vaste huiscolumnist in Spanje, Wilfred Ramaker, die een wekelijkse bijdrage levert in de vorm van een column."

Bij de FC Emmen-podcast, die door corona ook altijd over dezelfde opstelling beschikt, gaat het veelal over van alles en nog wat. Met name randzaken worden door de panelleden, Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk, Dick Heuvelman en Posthuma, uitgelicht: "Het is af en toe echt een georganiseerde puinhoop. Ik heb met allemaal haantjes te maken, dus dat maakt het soms wel lastig. Al brengt het ook voordelen met zich mee, want een saaie podcast zijn we allerminst."

Bekijk hieronder de video: