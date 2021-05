Delta Kream is het tiende album van de Black Keys, het bluesrock gezelschap van Dan Auerbach en Patrick Carney. Ze hebben het in twee middagen opgenomen in Auerbach's studio in Nashville. Met elf covers van Deltablues grootheden als John Lee Hooker, R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Waaronder het oer verhaal van 'The way up north', de urbanisatie van de zwarte bevolking van de katoenvelden in Mississippi naar de grote fabrieken in Chicago en Detroit.