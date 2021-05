De examens beginnen: 'Corona maakt het spannender dan anders'

Om alle eindexamenleerlingen te kunnen herbergen moeten scholen uitwijken naar alternatieve locaties. Zo niet het Carmel College in Emmen. De school heeft in het eigen schoolgebouw voldoende ruimte voor alle eindexamenleerlingen om examens te doen. "We houden het gewoon in de grote gymzaal, daar is voldoende ruimte", aldus Wim van der Heide van de examencommissie van het Carmel.

Het voorkomen van een corona-uitbraak

Ook heeft hij extra lokalen gereserveerd. "Die kunnen worden vrijgemaakt voor examens. Op die manier kunnen we alles binnen ons eigen gebouw doen."

Vorig jaar gingen de examens vanwege corona helemaal niet door en dat maakt het voor Van der Heide wel wat spannend. "Ja, het blijft spannend vanwege corona. Dat maakt het toch spannender dan anders, want je moet rekening houden met afstandsregels en mondkapjes."

De school probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat er een corona-uitbraak komt tijdens de examens. "De kinderen hebben allemaal een zelftest meegekregen. Als ze het niet vertrouwen kunnen ze testen en moeten ze thuisblijven."

Beduimen

Leerlingen hoeven niet bang te zijn dat ze hun examens niet halen, als ze toch corona blijken te hebben. Er is een extra tijdvak om de examens te halen. "Er is een extra buffer ingebouwd", zegt Van der Heide. "Daarnaast mogen ze een vak beduimen. Dat houdt in dat als je naast twee vijven nog een derde onvoldoende hebt, dat je je duim daarop mag leggen. Die telt dan niet mee."

Van der Heide is in ieder geval blij dat de leerlingen op school hun examen kunnen doen. "Het afgelopen jaar was niet makkelijk. De examenklassen zijn bijna volledig naar school geweest, dat scheelt een heel stuk. Thuis leren was niet makkelijk, als ik het van mijn leerlingen hoor", weet Van der Heide. "Ze vonden het helemaal niets."

Hij hoopt dat het slagingspercentage op het Carmel College net zo hoog is als voor corona. De leerlingen die alles in het eerste tijdvak afwerken weten op 10 juni of ze geslaagd zijn, de leerlingen die nog examens in het tweede tijdvak moeten doen weten of ze geslaagd zijn op 2 juli.