IMG keert 5000 euro uit aan 200.000 adressen met bevingsschade

Zo'n 200.000 huizen komen in aanmerking voor die 5000 euro, vermoedt het IMG. De verwachting is volgens hen dat deze huishoudens zich in de toekomst toch zullen melden. Met deze maatregel hoopt het IMG voor meer ingewikkeldere schades maatwerk kunnen leveren. "Als wij de indruk hebben dat de schade te hoog is, dan zullen wij het ontraden."

Mensen die in aanmerking komen voor deze vergoeding, maken geen aanspraak meer op andere schadevergoedingen.

Veel schades in 2020

In drie jaar tijd zijn er ruim een miljoen schades vastgelegd in het aardbevingsgebied. In totaal heeft het IMG 977 miljoen euro vergoeding toegekend, waarvan 597 miljoen euro aan fysieke schade en 380 miljoen euro voor waardedaling.

Van alle meldingen die in de gemeente Assen zijn gedaan, komt 77,5 procent uit 2020. In Noordenveld komt 75 procent van de meldingen uit 2020. Het IMG vermoedt dat de toename aan schademeldingen te maken heeft met het wettelijk bewijsvermoeden. De gemiddelde schadevergoeding die in de kop van Drenthe worden uitgekeerd, ligt op 11.000 euro.

'Efficiënt en rechtvaardig'

Het IMG noemt de uitkering van een standaard bedrag aan 200.000 adressen 'efficiënt en rechtvaardig'. Op deze manier zullen er minder verschillen tussen buren bestaan, iets waar momenteel wel sprake van is. Vanwege verschillende adviezen van adviesbureaus, komt het geregeld voor dat de ene buurman een vergoeding ontvangt, terwijl een andere buurman die niet krijgt.

Opvallend is dat er vooral veel meldingen aan de rand van het aardbevingsgebied worden gedaan, waar ook Noordenveld, Aa en Hunze en de gemeente Assen onder vallen. De gemiddelde schadevergoeding die in deze drie gemeenten wordt uitgekeerd, komt neer op 11.000 euro.

Krimpscheuren

Een toename van het aantal schades is volgens Kortmann uit te leggen aan de hand van het wettelijk bewijsvermoeden. "Wij denken dat een een deskundige vrij snel moet zeggen dat het aardbevingsschade betreft."

Het bewijsvermoeden blijft onverminderd gelden. Deskundigen moeten 1 of meerdere andere 'autonome oorzaken' aanwijzen die alleen de schade veroorzaakt. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een trillingstool, die trillingen meet.

Diepe bodemdaling

Deskundigen van TNO en de TU Delft constateerden eerder al dat diepe bodemdaling alleen geen directe schades kan veroorzaken. Indirect kan dat wel, als er bijvoorbeeld sprake is van een bijzondere bodemsituatie. Volgens Kortmann is daar in een aantal gevallen sprake van.

Verder geeft het IMG aan meer bevoegdheid te willen in het gebied, zodat ze ook in het geval van funderingsschade iets kunnen regelen voor bewoners. "Nu kunnen we dat niet, omdat niet kan worden bewezen dat de schade afkomstig is van gaswinning. De inwoner blijft dan zitten met een probleem."