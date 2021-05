Melkveehouder plaatst nieuwe wand voor oeverzwaluwen

Oeverzwaluwen zoeken graag steile wandjes bij het water op om gaten in te graven, waar ze vervolgens in kunnen broeden. Maar bij Wieland hebben ze iets anders gevonden. Tientallen oeverzwaluwen zwermen er over de maiskuil. In de gaten van de betonnen wanden maken ze een nest. Er komen steeds meer zwaluwen broeden bij Wieland, vorig jaar waren er maar liefst tachtig. Maar dit voorjaar is de maiskuil nog niet helemaal leeg, daardoor zijn er minder gaatjes beschikbaar.

Met een speciale nieuwe wand, met gaatjes voor de zwaluwen, wil Wieland de vogels de ruimte bieden om te broeden. "Een boer is blij met zwaluwen. Het is het teken dat het voorjaar is en dat het mooi weer wordt, zwaluwen brengen geluk zeggen ze", aldus Wieland.

Waakzaam voor de kerkuil

Naast oeverzwaluwen zijn er ook boerenzwaluwen op zijn erf. De boerenzwaluw broedt graag in schuren, ook bij Wieland. Het betekent wel wat voor de nachtrust van de melkveehouder. Hij kan de dag pas afsluiten als alle boerenzwaluwen in de schuur zijn. Dan kan hij de schuurdeuren dicht doen, zodat de kerkuil van de buren 's nachts geen zwaluwtje kan pakken.

