Cijfers voldoende gedaald: versoepelingen gaan door

Dat is niet nodig gebleken, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vandaag. "Deze stap is verantwoord om nu te zetten."

Vooral buiten mag meer

Met de nieuwe versoepelingen wordt vooral buiten meer mogelijk. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open.

Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. Sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Verder worden de terrastijden verruimd. Horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.

Meer versoepelingen mogelijk vanaf 9 juni

Volgens De Jonge laten de ziekenhuiscijfers een goede daling zien. Er is een daling van 30 procent ten opzichte van de piek, zei hij. De volgende stap in de versoepelingen zal naar het zich laat aanzien over drie weken plaatsvinden. Op 1 juni wordt een besluit genomen over eventuele versoepelingen die vanaf 9 juni ingaan. Dan moet de daling van de ziekenhuiscijfers wel in dit tempo doorgaan. En als het versoepelen sneller kan, dan zullen we het sneller doen, aldus de minister.

Volgende week valt er een besluit over het volledig openstellen van het voortgezet onderwijs.

FC Emmen

Minister De Jonge zei daarnaast dat er met toegangstesten nog publiek aanwezig kan zijn in de stadions bij de play-offs voor Europees voetbal en promotie en degradatie. De bewindsman hield wel nog wat slagen om de arm. Duidelijk is nog niet of donderdag bij FC Emmen-NAC Breda al publiek welkom is.