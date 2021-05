Publiek welkom bij play-offs FC Emmen

FC Emmen mag donderdag publiek ontvangen bij het duel in de play-offs tegen NAC Breda. Dit is in het kader van een pilot van de overheid met toegangstests.

Alle duels om promotie naar de eredivisie of degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie worden met publiek gespeeld. Hetzelfde geldt voor de play-offs voor Europees voetbal.

Niet voor het eerst dit seizoen

In de eerste weken van het seizoen mochten de clubs in het betaald voetbal beperkte aantallen toeschouwers ontvangen, maar eind september besloot het kabinet dat te verbieden. Eind vorige maand was in het kader van een landelijke pilot bij één speelronde in de Eredivisie en een gedeelte van een speelronde in de Keuken Kampioen Divisie weer publiek welkom.

FC Emmen profiteerde daar destijds van in het thuisduel met Heracles Almelo (3-1). Toen waren er 1200 fans welkom. Er kwamen bijna duizend fans naar De Oude Meerdijk.

Mocht FC Emmen winnen van NAC Breda, dan speelt het zondag opnieuw thuis. NEC Nijmegen of Roda JC is dan de tegenstander. Ook daarbij is publiek welkom.

