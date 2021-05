Drent de dupe van nieuwe bevingsschaderegeling IMG

Zo houdt het IMG vast aan de conclusies van TNO en de TU Delft naar diepe bodemdaling rondom onder meer de gaslocatie in Langelo. Hierdoor geldt dat in gebieden waar de bodem snel stijgt of daalt, het principe van het 'bewijsvermoeden' niet telt. Waar er in de kern van het aardbevingsgebied bij een vermoeden dus al kan worden uitgekeerd, is dat aan het rand van het gebied niet het geval.

Onderzoek

Volgens Kortmann is het onderzoeksrapport van TNO en de TU Delft gedegen te noemen. "Diepe bodemdaling kan geen directe schade aan huizen veroorzaken", benadrukt Kortmann nogmaals.

"Maar het kan wel zo zijn dat er meerdere oorzaken zijn voor de schade aan huizen in die gebieden. De combinatie van bodemdaling en een bijzondere grondsoort, zou tot de mogelijkheden behoren. Deltares (technologisch instituut, red.) doet onderzoek naar de gebieden waar dit mogelijk is."

Niet oplossen

Omdat diepe bodemdaling niet gezien wordt als reden voor schade en het IMG alleen zeggenschap heeft over de afhandeling in het Groningerveld en rondom de gaslocatie in Langelo, kan het IMG voor veel Drenten niets betekenen. Kortmann: "Wij kunnen het probleem van de Drent niet oplossen. Daar zal in Den Haag een oplossing voor verzonnen moeten worden."

