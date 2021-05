Corona: 87 nieuwe besmettingen, één nieuwe ziekenhuisopname

Sinds gisterochtend zijn er in Drenthe 87 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren het er 126.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag over de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op bijna 93.

Het afgelopen etmaal kwamen de meeste besmettingen uit de gemeente Emmen (21), gevolgd door Assen (16) en Hoogeveen (13). Er werd één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in de gemeente Borger-Odoorn. Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 17-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1347 (+4) 7 20 Assen 3604 (+16) 64 15 Borger-Odoorn 1514 (+4) 31 (+1) 15 Coevorden 2768 (+3) 56 31 Emmen 8865 (+21) 157 79 Hoogeveen 4393 (+13) 72 41 Meppel 2274 (+5) 32 26 Midden-Drenthe 1971 (+4) 33 30 Noordenveld 1609 (+7) 30 26 Tynaarlo 1480 (+2) 22 24 Westerveld 918 (+3) 16 21 De Wolden 1890 (+5) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft vandaag minder nieuwe coronagevallen binnengekregen als gevolg van een storing. "Door een ict-probleem bij de GGD heeft het RIVM niet alle meldingen ontvangen. Het dagcijfer van vandaag is daardoor niet compleet. In werkelijkheid ligt het cijfer hoger. Dit zal worden gecorrigeerd in de cijfers van de komende dagen, die daardoor hoger zullen uitvallen", aldus het instituut.

Het RIVM registreerde vandaag 2904 nieuwe positieve tests, het laagste niveau sinds 16 februari.

Het aantal coronagevallen blijft per week wel gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen dinsdag tot en met maandag 35.330 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 49.000.

Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5047 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. Gisteren kreeg het RIVM 4455 nieuwe gevallen binnen.

Het RIVM noteerde zeven sterfgevallen door covid-19 tussen zondag en maandag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care (ic) of verpleegafdeling belandt, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen 138 nieuwe patiënten opgenomen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 29 november.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1497 coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op gemiddeld bijna 214 per dag, het laagste niveau sinds 10 maart.

Eind april piekte het aantal ziekenhuisopnames. Sindsdien is de instroom met meer dan 30 procent gedaald. Daarom heeft het kabinet besloten dat de vorige week aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen doorgaan.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel iets. Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen vanwege covid-19, 31 meer dan gisteren en precies evenveel als op zaterdag. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de 2200 blijft. Sinds eind april zijn meer dan vijfhonderd ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen werd het afgelopen etmaal iets drukker, maar het aantal coronapatiënten op de ic's daalde voor de twaalfde achtereenvolgende dag. Die ic-vleugels behandelen nu 681 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 31 maart.