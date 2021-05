MHBOS: Zelfs verjaardagen moeten bij de vloerploeg van E&O wijken

De doelen op de plek, boarding langs de lijn en de tribunes uitgeschoven. Tijdens iedere thuiswedstrijd van de mannen en vrouwen van E&O staat de vloerploeg - ook wel Accommodatie Commissie - van de vereniging paraat. "Ik bedien ook de spotlights en neem de hele wedstrijd op", voegt Peter de Ronde aan het lijstje toe.

Avondje uit

"Dat doe je gewoon met passie en liefde voor de verenging", legt Marcel van Beest uit. Samen met captain Vonk zit hij tijdens wedstrijden in de eredivisie achter de wedstrijdtafel. "Zelfs verjaardagen gaan aan de kant. Alles moet opzij. Eerst handballen en dan zien we wel weer verder."

Vonk is net als De Ronde al jaren als vrijwilliger actief voor E&O: "Het is één grote familie. Dat maakt het gewoon gezellig. Het is mijn avondje uit en die heb ik veel te lang gemist."

Zelfs als rivaal Hurry-Up voor Europese wedstrijden uitwijkt naar de hal van de Emmenaren helpt de vloerploeg van E&O mee met op- en afbouwen. Uiteraard in hun groene polo. "Zodat ook zij hun ding kunnen doen", haalt Van Beest zijn schouders op. Lachend: "Tegenover een kistje bier en bitterballen valt altijd te praten. Ook tijdens Protos Weering zijn we beschikbaar. Dit is ons thuis."

Kalender van de spelers

Als het aan de fanatieke vrijwilligers van E&O ligt, gaat de competitie na de zomer weer beginnen. "Gewoon de gang naar de hal mis je", vertelt De Ronde. Vonk vult aan: "En het contact met alle leden en natuurlijk de spelers. Zij waarderen wat wij voor hen doen. Onlangs hebben we een kalender voor in ons hok gekregen. Als we weer gaan beginnen dan ben ik een blij mens."