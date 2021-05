Vooral schapenstront een probleem voor bewoners van Marsdijk

"We willen hier niet door de schapenstront heen. Want de beesten laten nogal wat achter. En als ik de hond uitlaat en er langs moet, dan moeten we door de stront laveren", zegt Sylvia ter Wal. "En bovendien eet de hond de stront op, waardoor die weer aan de diarree komt", zegt ze.

Gevangen in nachtweide

De schaapskudde van Marsdijk zit al langer dan een maand 'gevangen' in de nachtweide richting Loon. De vaste route naar het begrazingsgebied is geblokkeerd. De betonnen fietssnelweg, die pas is aangelegd over de Kanaaldijk, is door de slechte weersomstandigheden nog niet uitgehard. Dat duurt zeker tot begin juli.

Maar zolang kunnen de schapen niet wachten, want het gras in de nachtweide raakt op. Een veilige, alternatieve route is volgens de schaapherders de Lonerbrug over, en vervolgens via de Stoepen naar het natuurgebied. Maar dat stuit op bezwaren van een aantal bewoners.

'Elke dag twee keer vegen'

Enkele bewoners die de kudde niet voor de deur langs willen vrezen voor hun tuintjes. Maar vooral de schapenstront stuit veel bewoners tegen de borst. Twee keer per dag komt de kudde voor de deur langs, 's morgens om negen uur heen, en rond vier uur weer terug. Dan maar vier keer per week met een borstelwagen vegen, wat de gemeente zou willen, is ontoereikend, zegt bewoonster Sylvia ter Wal.

Volgens haar is maar één goede oplossing voor het probleem met de schapenstront. "Gewoon twee keer per dag de straat schoonvegen met een machine. Dus direct achter de schaapskudde aanrijden met een bezemwagen, zowel heen als terug. Dan ligt er in elk geval geen poep op de straat."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Rolf Leefkens uit Marsdijk wil geen schapenstront aan de rolstoel (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Poep aan de rolstoel

Ook Rolf Leefkens hikt tegen de schapenstront aan. Hij zit in een rolstoel: "Ik heb helemaal niks tegen de schapen. Maar wel wat ze achterlaten op straat. Ik moet hier altijd langs met mijn rolstoel om naar de fysiotherapeut te gaan. Daar kom ik dus echt niet binnen met stront aan mijn wielen. En als ik mijn huis in wil, speelt hetzelfde probleem. En dan heb ik het nog niet eens over mijn handen, waarmee ik aan de wielen kom", zegt de rolstoeler. "Ik grijp dan wel in schapenpoep aan de rolstoel."

Leefkens vindt twee keer per dag schoonvegen, direct achter de kudde aan, ook wel een goede oplossing. Maar het liefst wil hij de dagelijkse schapenroute bij Marsdijk helemaal verplaatst zien. Wat hem betreft lopen de dieren straks ook niet over de fietssnelweg, zoals de bedoeling is. "Laat de schaapskudde maar mooi via de Vriezerweg naar De Landjes gaan. Het is een eindje om, maar ik heb ze liever helemaal niet over de fietssnelweg. Want ook daar laten ze straks stront achter. En slechts vier keer vegen per week, wat de gemeente daar ook wil gaan doen, dat zorgt voor hetzelfde probleem; stront aan de wielen. Want ik wil die fietssnelweg ook gebruiken."

Tijdelijk raster in De Landjes

Wat nu de exacte oplossing wordt, moet na vandaag blijken. Eind van de middag hebben de herders van de kudde van Marsdijk overleg met de gemeente. Duidelijk is in elk geval wel dat voor herder Caroline Visser de route via de Vriezerweg onbespreekbaar is. "Dat is een weg met verkeer, waar vaak ook hard gereden wordt. Dat is ondoenlijk als dagelijkse route voor een schaapskudde. Helemaal als je kijkt naar het smalle spoortunneltje waar we doorheen moeten, met ook nog een gevaarlijke bocht ervoor."

Visser hoopt dat er een oplossing wordt gevonden met de gemeente Assen. "Desnoods moeten we maar kijken of we tijdelijk een flexibel rasterhek in De Landjes kunnen neerzetten. Tot de fietssnelweg voldoende uitgehard is, en de schapen erover kunnen."

Lees ook: