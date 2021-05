Werkstraf voor man die expres op politieauto inreed

De Hoogezandster is veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Voor het inrijden op een politieauto op de N33 bij Rolde is een 30-jarige man uit Hoogezand veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. De rechter vindt poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen. Eén van de agenten raakte ernstig gewond aan zijn rug. De rechter legde de Hoogezandster ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op.

De agenten kwamen op 21 augustus op een melding af van een verwarde man langs de N33, tussen Rolde en Assen. Ze zagen inderdaad een persoon rondlopen in een weiland. Een andere man zat in een auto die was geparkeerd op de vluchtstrook.

De man in het weiland was niet aanspreekbaar. Alleen de man in de auto kreeg contact met zijn verwarde vriend. De agenten waren bang dat de Hoogezandster de weg op zou rennen en onder een auto zou komen. Op aanwijzing van de agenten zette de vriend de auto op de parkeerplaats van een tankstation.

Psychische problemen

Het lukte de vriend om de man in de wagen te krijgen. De agenten zagen tot hun stomme verbazing dat de verwarde man achter het stuur schoof en zijn vriend zat op de bijrijdersstoel. De auto reed achterwaarts in op de politieauto, waarin de agenten nog zaten. De politiewagen raakte flink beschadigd.

De Hoogezandster werd meegenomen naar het bureau. Hij stelde zich agressief op, maar hiervoor stond hij niet terecht. De man kampt met psychische problemen. Hij had die dag cocaïne en speed gebruikt, waardoor hij verward raakte.

Drugsverbod en schadevergoeding

De advocaat zei dat de man in een psychose verkeerde en de daad hem niet kan worden aangerekend. Dit vond de rechter te ver gaan. De Hoogezandster wist te veel details waaruit blijkt dat hij wel wist wat hij deed. De rechter vond dat de man bewust op de politieauto is ingereden. Hij nam bovendien drugs in, terwijl hij wist dat dit verkeerd bij hem kan uitpakken. De rechter legde hem een drugsverbod op en hij moet zich laten behandelen door de verslavingszorg.

Ook moet de Hoogezandster de gewonde agent een schadevergoeding van duizend euro betalen. De agent is nog steeds niet hersteld en kan waarschijnlijk zijn politieopleiding verder vergeten.