Fans beperkt welkom bij FC Emmen: 'Allemaal slechte opties'

FC Emmen heeft gemengde gevoelens over de terugkeer van supporters op de tribunes van De Oude Meerdijk. De Drentse club mag donderdag in de play-offs tegen NAC Breda in totaal 1.200 fans ontvangen.

FC Emmen mag de tickets zelf verdelen, want vanwege coronabeperkingen is alleen thuispubliek toegestaan. De club deelt 300 kaarten uit aan sponsors, de overige 900 zijn voor de fans. "We zijn uiteraard blij dat er supporters bij kunnen zijn", reageert Marc Timmer, manager marketing en communicatie van FC Emmen. "Maar tegelijk zijn we ook wel een beetje teleurgesteld in de aantallen. Heel veel mensen zullen pech hebben."

Voorrang

De club geeft een deel van de supporters voorrang bij het claimen van de tickets. Dat zijn de mensen die FC Emmen hebben laten weten af te zien van een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden door het coronavirus. "Zij hebben woensdagochtend vanaf 09.00 uur het recht om online een ticket te claimen", zegt Timmer. "Dat kan voor de wedstrijd van donderdag, maar ook voor de eventuele finale. Want wil je de finale bijwonen, dan moet je daar woensdag al voor kiezen. Dat is een gok. Halen we de finale niet, dan heb je pech."

"De mensen die nog geen beslissing hebben gemaakt over de tegemoetkoming kunnen vanaf 09.30 uur een ticket claimen. Maar de kans bestaat dat alle kaarten dan al weg zijn", waarschuwt Timmer. "Het zal heel druk worden."

'Heel lastig'

Volgens de FC Emmen-manager was het voor de club 'heel lastig' om tot een verdeelsleutel te komen. "Het zijn allemaal slechte opties, waarbij je het nooit helemaal goed kan doen. Wij denken dat dit de beste optie is voor de meeste supporters."

