Honderden leerlingen CS Vincent van Gogh beginnen aan hun examens in De Bonte Wever

Veel van hen stonden vanmiddag zenuwachtig voor De Bonte Wever in Assen. De school kiest ervoor om hier de examens te houden om zo te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

Ruimte

"Ja, dit is wel even een ander dingetje dan een gymzaal hè?", begint Mark Duijf te vertellen. De examensecretaris en leraar Duits wandelt door de grote zaal van De Bonte Wever om de laatste dingetjes voor te bereiden. "Ik heb ze niet geteld, maar volgens mij staan hier wel zo'n driehonderd tafels."

De grote zaal is als het ware opgedeeld in drie groepen, te herkennen aan de kleur van de achterkant van de stoelen. De zwarte stoelen zijn voor de vmbo-leerlingen, de gele voor die van het vwo en op de rode stoelen nemen de havoleerlingen plaats. Door de grote ruimte kunnen alle leerlingen van verschillende niveaus tegelijk examens doen.

"Normaal zouden we het examen op onze eigen locatie afnemen. Maar goed, het is corona dus we moeten afstand houden. Als je hier om je heen kijkt zie je dat dat lukt. De tafels zelf zijn anderhalve meter, en tussen de tafels zit dezelfde ruimte", legt Duijf uit.

Het is niet voor het eerst dat de leerlingen een belangrijke toets maken in De Bonte Wever. Voor hun schoolexamens - die voorafgaan aan de centrale examens - konden ze hier ook terecht. "Mwah, dat het hier is maakt me niet zoveel uit", vertelt een van hen luchtig. "Of het nou op school is of hier, het examen blijft toch hetzelfde."

Voorbereiding

Het afgelopen jaar was allesbehalve gewoon voor alle examenleerlingen. Door corona mochten ze niet altijd allemaal op school zijn. Veel leerlingen hadden de helft van de tijd fysiek les en de andere helft volgden ze online de lessen.

"Ik denk wel dat we minder goed voorbereid zijn. Ik leer het beste door echt op school te zijn en daar veel te doen, zodat ik thuis nauwelijks iets hoef te doen. Maar als we dan de helft van de week thuiszitten, dan doe ik de helft minder", zegt een van de leerlingen. "Ik moet het ook echt hebben van de lessen op school, thuis kan ik dat niet goed volgen", voegt een vriendin toe.

De examenleerlingen vlak voor hun eerste examen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Om de examenleerlingen een steuntje in de rug te geven kondigde onderwijsminister Arie Slob een aantal versoepelingen aan. Zo is het tweede tijdvak - dat is de periode waarin ze herkansingen mogen doen - verlengd van vier naar tien dagen. Daardoor hebben de leerlingen meer ruimte om toetsen in te halen. Ook is er een derde tijdvak in het leven geroepen, om zo een extra herkansing mogelijk te maken.

Verder mogen leerlingen dit jaar twee vakken herkansen en hebben ze de mogelijkheid om één vak niet mee te laten tellen voor de einduitslag. Dit mag dan geen kernvak zijn, zoals Nederlands.

'Maar examens blijven even zwaar'

Dat klinkt leuk en schappelijk, toch zijn de leerlingen van CS Vincent van Gogh er nog niet helemaal gerust op: "Je kan de normering wel minder maken, en dat je een vak mag wegstrepen, maar je maakt wel dezelfde examens en voor elk vak hebben we dezelfde achterstand. Dus de examens mogen ook wel wat gemakkelijker. Hopelijk houden ze daar rekening mee."

Volgens examensecretaris Duijf komt het allemaal wel goed: "We hebben ze uitvoerig voorbereid, ze hebben oefenexamens gehad in deze zaal. We wachten alles rustig af." Ondertussen wandelen de eerste examenleerlingen ietwat nerveus de grote zaal binnen. Een kwartier nadat iedereen zit is het doodstil en zijn de eerste examens begonnen.

En dan is het eigenlijk net zoals een van de leerlingen zei vlak voordat ze de zaal in liep: "Gewoon rustig blijven ademhalen en blijven zeggen: 'Het komt wel goed. Het is niet het einde van de wereld'."