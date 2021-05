Brief aan informateur: 'Substantiële financiële steun voor grensprovincies'

De vraag om extra geld staat ook in een brief die vandaag is overhandigd aan informateur Mariëtte Hamer. Volgens de provincies moet het kabinet meer geld en menskracht vrijmaken om de kansen in de grensregio's te verzilveren. In de brief wordt ook gevraagd om een actieve houding van de vakdepartementen en een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden.

'Kansen benutten'

"Grensregio's zijn aantrekkelijke groeigebieden, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens", schrijven de provincies. "Ze liggen economisch goed gepositioneerd tussen de Randstad enerzijds en Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Wallonië en Vlaanderen anderzijds. Door kansen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland."

Namens de provincies overhandigde René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, de brief aan Hamer. "Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt en veiligheid... Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken", licht Paas toe. "Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland."

Deltaplan voor het Noorden

Een maand geleden werd ook al gepleit voor een prominente rol voor het Noorden. Toen presenteerden de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland hun bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden, waarin wordt gepleit voor een Lelylijn en een Nedersaksenlijn in ruil voor de bouw van 220.000 nieuwe woningen bovenop de bestaande woningbouwplannen.

Lees ook: