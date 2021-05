Probleem rond schaapskudde Assen opgelost: vaste plek in De Landjes

De komst van een nacht- en weekendverblijf zijn de herders vanmiddag met de gemeente Assen overeengekomen. Herder Caroline Visser is dolgelukkig.

'Geweldige oplossing'

"Dit is geweldige oplossing. Ik ben zo blij hierover, mooier kon het niet. We zitten straks meteen middenin ons begrazingsgebied", zegt een opgetogen Visser. Als Landschapsbeheer het Witterveld laten ze in opdracht van Assen al tien jaar een kudde grazen bij Marsdijk. Dat gebeurt van medio april tot november. Elk jaar trippelen de schapen na de klus dwars door de stad, op weg naar hun winterverblijf aan de westkant van Assen, wat een jaarlijks schouwspel is.

De kudde stond ook nu vanaf april alweer te trappelen van ongeduld in de nachtweide bij Loon, om weer in het natuurgebied aan de slag te gaan. De weide is nagenoeg kaal gegraasd. Want de herders konden niet met de kudde bij De Landjes komen. De vaste dagelijkse route over de Kanaaldijk wordt namelijk geblokkeerd door de pas aangelegde fietssnelweg. Het beton is daar nog niet uitgehard door het koude en natte weer. En de alternatieve route, via de Stoepen, stuit op bezwaren van sommige buurtbewoners.

Allerbeste oplossing

Maar al die problemen lijken in één klap opgelost met de komst van de vaste nacht- en weekendweide in het begrazingsgebied zelf. Ook de fietssnelweg hoeft straks niet meer gebruikt te worden. "Geweldig is dit. We kunnen de nachtweide bij Loon nu definitief vaarwel zeggen", zegt Visser.

Voor Visser is de vanmiddag aangedragen oplossing 'de allerbeste oplossing voor de toekomst'. "Het wordt stukken beter voor onze kudde. Want de herder hoeft dus niet langer dagelijks met de kudde een hele route af te leggen voordat de schapen bij de natuur zijn. We komen er middenin te zitten", aldus een zeer tevreden Visser. "En we krijgen dan straks ook geen gezeur over schapenstront op de fietsnelweg, of op de Enkeerdbrug."

Fietssnelweg en schapen: 'geen goede combinatie'

En een schaapskudde, die twee keer per dag over een fietssnelweg moet, vond de gemeente Assen toch ook niet zo'n gelukkige combinatie. Vandaar dat de gemeente het perceel voor de nacht- en weekendweide regelt. Hoe groot precies het afgerasterde stuk wordt, weet Visser nog niet. "We zijn nog in gesprek met de gemeente, en er is morgen overleg met bewoners die er in de buurt zitten."

Wel zal volgens Visser de kudde wat kleiner worden op den duur, met een vast verblijf in De Landjes. "We grazen nu met meer dan 300 schapen. Als we dan al in het werkgebied zitten in de nachten en in het weekend, wordt het dagelijkse werk wat minder, dus kunnen we misschien wel toe met 250 schapen."

(verhaal gaat verder onder de foto)

De schapen gaan straks toch niet over de fietssnelweg bij Marsdijk (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Maar er is nog wat tijd nodig, voordat het afgerasterde nachtverblijf in De Landjes er definitief staat. Zo gaat de de gemeente met de herder nog langs enkele buurtbewoners die vlakbij het stuk zitten wat afgerasterd wordt voor het vaste schapenverblijf. Dat zou gaan om een verwilderd gedeelte wat voor mensen onbegaanbaar is.

Tijdelijk over Vriezerweg met verkeersregelaars

In de tussentijd moet de schaapskudde vanuit de nachtweide bij Loon toch even via een alternatieve looproute naar het begrazingsgebied. De schapen komen definitief niet via de Stoepen, waar enkele bewoners bang zijn voor hun tuintje of voor overlast van schapenstront. Gekozen is er voor een omweg: de route via de Peeloër- en de Vriezerweg. Daarbij krijgt de kudde elke dag, heen en terug, hulp van professionele verkeersregelaars.

En die zijn volgens Visser hard nodig, omdat de alternatieve route 'toch een drukke en lastige verkeersroute' is. Ze is dan ook blij dat de gemeente helpt met de verkeersregelaars. "Anders is het niet te doen, want we moeten door een smalle verkeerstunnel, met een gevaarlijke bocht ervoor."

Verkeersborden: 'Pas op schapen'

Woensdag gaat de kudde voor het eerst op pad via de alternatieve route. De gemeente plaats verkeersborden, met de waarschuwing dat auto's een schaapskudde tegen kunnen komen. Hoelang de tijdelijke route nodig is, kan de gemeente niet zeggen. "Maar ik hoop dat we snel met onze schapen in De Landjes zitten", besluit Visser.

Lees ook: