Bouw appartementencomplex Echtenstein in Nieuw-Amsterdam begint na bouwvak

De nieuwbouw komt in de plaats van het voormalige garagebedrijf Vugteveen, dat in 2015 failliet ging. Nadien stond het bedrijfspand aan de Verlengde Vaart NZ leeg. Vier jaar later dienden Kruit en compagnon Leon Peters zich aan met plannen voor een appartementencomplex met tien woningen verdeeld over drie verdiepingen. Achter op het terrein komen nog vijf tweekappers.

Een jaar

Inmiddels zitten alle sloop- en saneringswerkzaamheden erop, laat Kruit weten. "Qua bestemmingsplan en vergunningen is ook alles rond." De fundering voor de tweekappers ligt er zelfs al in. "Deze woningen zijn inmiddels allemaal verkocht. We verwachten ze rond dit najaar op te kunnen leveren."

De bouw van het appartementencomplex volgt in of na augustus en zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Het complex is vernoemd naar een markante villa die eind 19e eeuw in deze omgeving moet hebben gestaan. Aanvankelijk waren Kruit en Peters van plan het gebouw te laten optrekken in een stijl die de oude naamgever benadert.

Tijdsgeest

Na overleg met de gemeente kreeg Echtenstein toch een meer eigentijdse uitstraling. "Het idee is om te bouwen in wat over 150 jaar een monument wordt voor deze tijd. In dat geval moet je wel bouwen naar de huidige tijdsgeest, natuurlijk." Inmiddels zijn er zes van de tien beschikbare appartementen verkocht.

Het bedrijf van Kruit en Peters is ook verantwoordelijk voor de ombouw van het belastingkantoor aan het Raadhuisplein in Emmen naar een complex met ruim 80 woningen.