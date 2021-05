Nat voorjaar deert campinggasten niet: 'Ze hoeven geen medelijden te hebben'

Deze maandag is een wisseldag. Toch staan er nog zo'n dozijn campers op het veld. Twee daarvan zijn van een reisgezelschap uit Twente en Amersfoort. "Ons reisplan was Scandinavië, maar daar is wat tussen gekomen", lacht Tineke Holterhues. "Dus nu doen we een 'Tour de Hollande'."

"We beginnen in het Noorden en daarna gaan we de kust langs. Dan zakken we uit richting Limburg en dan weer terug", zo verklaart Tim van Eerde, van de andere camper. "We zijn hier pas zaterdag gekomen, sindsdien is het weer niet zo als we gepland hadden."

Een eigen bubbel

In totaal zijn de twee huishoudens naar verwachting vier weken onderweg. Ze hebben hun eigen 'bubbel' opgezet. Onderling vinden ze dat ze geen afstand hoeven te houden, maar naar anderen doen ze dat wel.

"Naar buiten toe houd je je aan de regels. Maar we weten alle vier dat we elkaar niet meer aan kunnen steken." Volgens Van Eerde zijn alle vier de reizigers gevaccineerd. "We wisten dat we geen gevaar voor elkaar zijn."

Het zijn de vrienden die het doen

Door het voor toeristen slechte weer gaat het gezelschap maandag wandelen in plaats van fietsen. Toch bederft dat de feestvreugde voor Tim niet. "Uiteindelijk zijn het de vrienden en de gezelligheid die het doen. Dat kan de omgeving niet alleen."

Tineke valt hem bij: "Ze hoeven geen medelijden met ons te hebben. Zodra het mooi weer is zijn we buiten en met een bui zitten we even binnen. We vermaken ons prima."