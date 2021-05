Leerlingen uit Meppel krijgen les op binnenvaartschip

Het is een samenwerking tussen Sterk Techniekonderwijs Meppel/Steenwijkerland en de scheepvaartopleiding van Deltion College in Zwolle. Het doel is om de jonge studenten te interesseren voor een carrière in de scheepvaart.

Minder leerlingen

"Net als alle mbo-opleidingen hebben ook wij te maken met een dalend leerlingaantal", legt docent Eric Goedhart uit. Hij is docent op de zeevaartschool in Zwolle. "Ook in de zee- en binnenvaartsector zien we hetzelfde probleem. We proberen dus kort gezegd zieltjes te winnen."

Er doen zes scholen mee: Stad & Esch, CSG Dingstede, Terra, Greijdanus (Meppel), CSG Eekeringe en RSG Trompmeesters (Steenwijk). In twee weken krijgen veertien leerlingen afwisselend praktijk- en theorieonderwijs. Daarbij komen alle aspecten van het leven en werken op een schip langs, van onderhoudswerkzaamheden tot aan varen en van koken aan boord tot aan laden en lossen.

Florerende scheepvaart

"Het daadwerkelijk aan boord zijn van het schip is al een mooie aanvulling", denkt Goedhart. "Aan boord maak je het echt mee."

Het is opmerkelijk dat er weinig doorstroom is van studenten die in deze sector willen werken. Vooral omdat Nederland van oudsher een grote maritieme reputatie heeft. Ook regio Meppel heeft daarin een bijzondere plek. "Meppel heeft een van de grootste havens van Noord-Nederland", legt Goedhart uit. "Maar in heel Nederland hebben we onze economie te danken aan de florerende scheepvaart van de afgelopen eeuwen."