Textielwassers in Emmen eisen betere cao: 'Denken al aan stakingen'

Werknemers van wasserij CleanLease in Emmen dragen morgen rode FNV-hesjes over hun werkkleding. Het personeel sluit zich daarmee aan bij acties voor een betere cao in de industriële wasserijen.

Ook bij CleanLease in Goes komen de werknemers morgen in actie. Eerder waren er acties in Den Bosch, Drachten en Leiden. Bij de Drentse wasserij werken zo'n honderd mensen. Zij doen vooral de was voor ziekenhuizen, zoals kleding van het zorgpersoneel, lakens en handdoeken.

Waarschuwing

"De actie in Emmen is een waarschuwing aan de werkgever. Die moet nu echt snel ingaan op onze eisen, want voor volgende week denken de mensen hier al aan stakingen", zegt Dino Djulbic, bestuurder FNV Textielverzorging.

De werknemers in de industriële wasserijen eisen een zwaar-werkregeling en een generatiepact, zodat ze gezond hun pensioen kunnen halen. Daarnaast willen ze een loonsverhoging van 5 procent. De nieuwe cao moet ingaan per 1 juli en een jaar duren.