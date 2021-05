Voetbalclubs Wijster en Pesse slaan handen ineen om jeugdteams te vullen

"Er is een periode geweest dat we elke leeftijdscategorie konden vullen met meerdere teams. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen", stelt technisch coördinator Rolf Venekamp van VV Wijster. De club gaat daarom samenwerken met SV Pesse om de jeugdelftallen weer te vullen.

De clubs spelen in dezelfde competitie en komen elkaar geregeld tegen. Rivaliteit is er dus zeker. "Absoluut, maar het gaat om gezonde concurrentie", lacht Venekamp. "Op dit vlak moeten we elkaar gewoon gaan helpen. We willen niet dat leden straks besluiten om te stoppen met voetballen, omdat de teams niet gevuld kunnen worden."

Uit nood geboren

Dit seizoen werd er al geëxperimenteerd met drie gemengde teams, maar beide clubs willen nu echt doorpakken. "Het is uit nood geboren", vervolgt Venekamp. "Wij kunnen als vereniging niet meer alle jeugdteams vullen. Dat geldt ook voor Pesse. Je wil een goede aansluiting hebben vanuit de jeugd, zodat spelers via een aantal stappen doorgroeien naar de senioren. Dat lukt helaas niet op de huidige manier."

Nico Strijker houdt zich al vijftien jaar bezig met jeugdzaken bij SV Pesse en kan het verhaal beamen. "Elk jaar ben je toch weer bezig met het vullen van de elftallen. Wij hebben ook te maken met voetballers die vertrekken. Als je kijkt naar de toekomst wil je wel een beetje op niveau kunnen blijven spelen. Daarom is de samenwerking wel mooi, wij worden er beter van, maar Wijster natuurlijk ook."

De club uit Wijster heeft namelijk geen team voor spelers onder de negentien. "Dat team bestaat al jaren niet meer bij ons, maar bij Pesse wel", vertelt Venekamp. "Onze spelers kunnen dan meespelen in dat team en vanuit Pesse kunnen jongelui onze teams ook weer versterken. Ik ben van mening dat elk kind op zijn of haar niveau moet spelen. Dan kan nu op deze manier."

Kabouters

Venekamp heeft wel een idee waarom de aantallen teruglopen. "Kinderen hebben tegenwoordig veel meer keuze. Vroeger was het zo dat jongens gingen voetballen en meisjes gingen handballen of korfballen. Dat zit tegenwoordig niet meer zo makkelijk in elkaar. Het aanbod qua sporten is alleen maar groter geworden."

Toch ziet hij een positieve ontwikkeling bij zijn vereniging. "Bij de kabouters zien we gek genoeg veel aanmeldingen binnenstromen." Dat is een team voor de jongste voetballers. "Jarenlang stonden we elke zondagochtend met een paar kinderen op het veld. Nu wordt die groep een stuk groter, dat zou betekenen dat we over zes of zeven jaar misschien wel helemaal geen problemen meer hebben." Strijker constateert hetzelfde. "Een mooie ontwikkeling voor de toekomst."

Ambitie

Dat beide clubs ambitie hebben spreekt wel uit de doelen die ze voor de toekomst hebben. "De vervolgstap zou een gedeelde jeugdorganisatie zijn", vertelt Venekamp. Maar daar lijkt het nog wat te vroeg voor. "We merken dat het gevoelig ligt bij de achterban. Je wil natuurlijk niet zomaar je zelfstandigheid opgeven, maar ik denk wel dat we hier uiteindelijk naartoe gaan", sluit hij af.

