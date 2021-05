Eindelijk naar het Songfestival: 'Hier hebben we jaren op gewacht!'

Uitgelaten zijn ze. Bunte en Michel uit Assen zijn nét klaar met de coronasneltest. De uitslag was goed, dus nu staat helemaal niets ze meer in de weg: Ze mogen naar het Eurovisie Songfestival!

"Dat willen we al jaren. En nu krijgen we eindelijk een keer die kans!", zegt Bunte opgetogen. Vanavond gaat het gebeuren. De eerste halve finale. "We vertrekken om drie uur vanmiddag richting Rotterdam. Om half zeven mogen we dan inchecken in Ahoy."

Geluk gehad

In eerste instantie had het stel geen kaartjes. Bunte: "Dat is vorig jaar niet gelukt. Maar toen werd het afgeblazen, en kwamen er voor dit jaar kaartjes beschikbaar van mensen die vorig jaar een ticket hadden, maar dit jaar niet kunnen of willen gaan. En daar hebben we geluk mee gehad!"

Michel en Bunte kijken al vanaf het begin dat ze samen zijn naar het songfestival. "Dat is nu al vijftien jaar. Het is echt een hoogtepunt voor ons, en dat we er dan nu eindelijk zelf bij kunnen zijn is natuurlijk helemaal fantastisch!" De liefde voor het Eurovisie-spektakel zit dan ook diep: "We volgen alle nieuws rondom het evenement. Ook alle backstagenieuws, alle weetjes en zo. We zitten er helemaal in!"

Megashow

Waar ze het meest naar uitkijken? "Vanuit ons werk in de tv-wereld zijn we erg benieuwd naar de technische kant van de show. Daarom is het ook zo mooi dat we er al vroeg kunnen zijn, dan hebben we alle tijd om eens te kijken hoe dat nou gaat bij zo'n megagrote show. Het licht en geluid, maar ook hoe ze het in beeld brengen."

Volgens het stel uit Assen is Malta de grote kanshebber vanavond. En wie de winnaar wordt van de finale dit jaar? "Dat is ook Malta. Of Griekenland, dat is ook echt een kanshebber. Dat is een Nederlands meisje met Griekse ouders, die voor Griekenland zingt. Echt mooi!"

Politiek speelt geen rol

Wat is nou de aantrekkingskracht van het Songfestival? Bunte: "Het brengt iedereen samen, alle landen. Politiek speelt even geen rol. Dat is toch een prachtig gegeven?" Michel vervolgt: "En het is het eerste, en eigenlijk ook enige, grote evenement sinds covid. En dat is dan ook nog eens het Songfestival. Daar moet je toch gewoon bij zijn?"

Lees ook: