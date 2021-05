Opnieuw meldingen van mogelijke wolvenaanvallen in en rond Drenthe

Dat meldt Bij12, de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderzoek en de afhandeling van wolvenschade in Drenthe. Omdat de DNA-uitslagen van de onderzoeken nog onbekend zijn, is het niet bekend of de recente aanvallen daadwerkelijk door een wolf zijn gedaan.

Eerdere berichtgeving wolf

De wolf houdt de gemoederen in en rondom onze provincie al langere tijd bezig. Zo dook vorige week in het Friese Katlijk, niet ver van Drenthe, videomateriaal op van de wolf. Ook werden daar meerdere schapen doodgebeten. Volgens wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging ging het in het filmpje om een wolf, zei hij tegenover Omrop Fryslân.

En ook vanuit Drenthe sijpelden er al berichten binnen dat er een wolf zou zijn gesignaleerd; onder meer vanuit het Fochteloërveen bij Smilde. Meerdere mensen zeggen daar de wolf te hebben gezien. Ook zou er een half aangevreten ree zijn gevonden in de buurt.

VAM-berg

In september vorig jaar werd bekend dat een wolf zich definitief gevestigd had in Drenthe. Mannetjeswolf GW1261m verbleef toen zes maanden achter elkaar in Drenthe. In december stak het dier de Duitse grens over. Het zou kunnen dat hij terug is.

Eind april van dit jaar werd er een doodgebeten lam gevonden op de VAM-berg, en zijn er ook foto's gemaakt van een op een wolf lijkend dier in hetzelfde gebied. De DNA-resultaten van dit dode lam zijn ook nog niet bekend.

Een wolf in Nederland is geen vreemd gezicht. De Veluwe is bijvoorbeeld een populair gebied.

