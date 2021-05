Lokaal acteertalent gezocht voor Muskee-voorstelling

De voorstelling 'Muskee, so many roads' over het leven van de zanger van Cuby + Blizzards gaat in september in première. De Overijsselse zanger Erwin Nyhoff kruipt in de huid van de zanger uit Grollo.

"Het lijkt mij leuk om de mensen tot leven te wekken die Muskee in de kroeg of bij optredens tegenkwam en gesprekken mee heeft gevoerd", zegt Van den Heuvel. "Daarvoor heb ik talent uit de regio nodig. Iedereen die denkt: ik kan wel een zinnetje zeggen of een stukje zingen op het toneel, geef je op!"

Rollen

Van den Heuvel heeft het script voor de voorstelling nog niet helemaal af. Afhankelijk van het talent dat zich aanbiedt, verzint hij personages en schrijft hij het definitieve script. "Zo gaan we mensen in de voorstelling brengen. Dat lijkt me het leukste dat er is."

Acteur Alfred van den Heuvel (Rechten: ANP)

Naast de hoofdrol van Nyhoff, krijgt de rest van de cast ook meer en meer vorm. Alfred van den Heuvel en Alexandra Alphenaar krijgen een rol. De rest van de "professionele cast", zoals Van den Heuvel dat noemt, is nog niet bekend. Die namen komen nog deze maand naar buiten.

'Geen begrenzing'

Toch is het volgens de producent wel lekker als mensen ambitie hebben om op het podium te stappen. "Er zijn mensen die fantastische acteurs zijn, maar die in het leven er gewoon niet aan toe zijn gekomen. Mensen die wel in de kroeg een liedje hebben gezongen, maar nog nooit op een podium. Of mensen die op een verjaardag een mop kunnen vertellen als geen ander, maar nog nooit een toneelstuk hebben gespeeld."

Van den Heuvel benadrukt dat iedereen in aanmerking kan komen voor een rol. "Loop je moeilijk of zit je in een rolstoel? Laat dat geen begrenzing zijn om je op te geven. Misschien ben je daarom juist wel degene die ik wil hebben."

Ook leeftijd speelt geen rol. "Ben je 83 of 91 en hoor je en zie je slecht, we zijn in dat opzicht flexibel."

Aanmelden voor een rol in voorstelling over Harrie Muskee kan via muskeetheater.nl. De deadline is aanstaande vrijdag, 21 mei. Volgende week maandag en dinsdag zijn de audities.

Lees ook: