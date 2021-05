Textielwassers in actie voor betere cao: 'Werknemers accepteren het niet meer'

Werknemers van textielwasserij CleanLease in Emmen komen vanaf vandaag in actie om een betere cao af te dwingen voor de industriële wasserij. Personeel wordt gevraagd enkele dagen een actiehesje over hun werkkleding aan te trekken en daarin hun werk te doen.

Volgens Dino Djulbic, bestuurder bij FNV Textielverzorging, gaat het in eerste instantie om een 'vrij onschuldige' actie. Het gaat vooral om het bereiken van een hoger loon en betere afspraken over zwaar werk.

"Mensen in deze sector hebben het enorm zwaar. Zo blijkt uit onderzoek onder medewerkers dat bijna 75 procent niet in staat is gezond de AOW-leeftijd te halen. Dat is schrikbarend en ernstig. Zij accepteren het niet meer", vertelt Djulbic. De vakbondsman geeft aan dat een aanzienlijk deel van het personeel de lopende 'onschuldige' actie zelfs liever wilde overslaan, om gelijk over te gaan tot rigoureuzere protesten om de werkgever in beweging te krijgen. "We zijn dan ook al bezig om in de loop van volgende week harde actie te organiseren. Dat kan gaan om een werkonderbreking of staking voor korte of langere duur."

Zorgsector

CleanLease een bedrijf dat de was doet voor onder andere ziekenhuizen en zorginstellingen, zoals kleding van het zorgpersoneel, lakens en handdoeken. Maar ook voor vakantieparken en de horeca verricht het bedrijf werkzaamheden.

Djulbic is zich ervan bewust dat de protestacties de nodige gevolgen hebben voor de zorgsector, die juist in deze tijden extra onder druk staat. "Dat is ook de reden dat we tegen de mensen in Emmen hebben gezegd: wacht even met harde acties. We zijn ons zeker bewust van de gevolgen die de acties kunnen hebben voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Corona is een hele ernstige gelegenheid, maar wij proberen ook de klanten te betrekken en hen te vertellen dat we niet willen dat zij in de problemen komen. Maar de houding van de werkgevers verandert niet."

CleanLease laat zelf weten dat er een eindbod is neergelegd bij de bonden, maar dat is afgewezen. Het bedrijf wacht nu af hoe de acties zich ontwikkelen. Bij het bedrijf in Emmen werken zo'n honderd mensen.