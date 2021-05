De Wolden terughoudend met nieuwe begroting, wacht op bijdrage van het Rijk

Er moet hier en daar bezuinigd worden, maar grote ingrepen is het college van De Wolden niet van plan. Vandaag presenteerden de burgemeester en wethouders hun plannen voor 2022, maar met de verkiezingen in zicht zijn de voornemens bescheiden.

Niet rijk rekenen

In de lente presenteren veel gemeentes hun Kadernota. Daarin staan grofweg de plannen voor het volgende jaar, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De raad krijgt vervolgens de kans daar wijzigingen in aan te brengen, waarna de definitieve begroting in het najaar wordt gepresenteerd.

Burgemeester Roger de Groot benadrukte bij de presentatie meermaals dat het wachten is op de bijdrage van het Rijk. Via het gemeentefonds krijgen alle gemeentes jaarlijks een bijdrage, maar vanwege een herverdeling weten gemeentes nog niet hoe hoog dat bedrag zal zijn. Daardoor is het volgens het college lastig concrete plannen te formuleren. "We gaan uit van een hogere bijdrage maar moeten onszelf niet rijk rekenen", aldus wethouder Egbert van Dijk.

Grootste pijnpunt

Zeker is dat De Wolden 1,2 miljoen moet bezuinigen op het sociaal domein. Voor veel gemeentes het grootste pijnpunt in de begroting, en ook voor De Wolden is dat niet anders. Daarvan kan 6 ton uit de reserves worden betaald, en de andere helft via bezuinigingen.

Verder wil de gemeente steun geven aan verenigingen binnen de gemeente, die te lijden hebben onder de coronacrisis. "We zijn bang dat de verenigingen leden en vrijwilligers zijn kwijtgeraakt. We stellen middelen beschikbaar om dat probleem op te lossen", aldus wethouder Van Dijk. Verder benadrukte hij ontwikkelingen rondom het 'Huus voor Sport en Cultuur' nauw in de gaten te houden. De bouw van het sport-en cultuurcomplex begint in 2022 en kost de gemeente zo'n 14 miljoen euro. Van Dijk waakt voor kostenoverschrijding. "We gaan niet meer geld uitgeven dan we hebben."

Weinig zonnepanelen

Ook het gebied rondom het Dwingelderveld kwam ter sprake. Camping Landclub Ruinen wil uitbreiden, maar dat zorgt voor extra verkeers- en recreatiedrukte. Samen met de gemeente Westerveld wil De Wolden met omwonenden daarover in gesprek.

Tot slot liggen er plannen voor het 'groener maken van bedrijventerreinen'. "Het viel ons op dat de daken weinig worden benut voor zonnepanelen", legde wethouder Gerrie Hempen uit. "Die mogelijkheid willen we dus onderzoeken." Ook komen er meer parkeerplekken, als het aan het college ligt.