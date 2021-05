'Doelman Kjell Scherpen op huurbasis naar PEC Zwolle'

Emmenaar Kjell Scherpen speelt komend seizoen in het shirt van PEC Zwolle. De doelman van Ajax wordt verhuurd, melden verschillende bronnen aan voetbalzender ESPN. Ajax trok onlangs Vitesse-doelman Remko Pasveer aan en daarmee slonken de kansen op speeltijd voor Scherpen volgend seizoen in Amsterdam, aangezien de landskampioen ook André Onana en Maarten Stekelenburg nog onder contract heeft.

De 21-jarige keeper vertrok in de zomer van 2019 bij FC Emmen en ging naar landskampioen Ajax. Daar maakte hij vooral minuten in Jong Ajax, min of meer het tweede elftal van de Amsterdammers, dat in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt. Eerder deze maand noemde de oud-speler van de Drentse eredivisieclub een tijdelijke terugkeer naar het oude nest nog een reële optie.

"Of FC Emmen een optie is? Absoluut. Emmen is zeker een optie. Natuurlijk is dan wel voorwaarde dat ze in de eredivisie blijven, maar daar heb ik goede hoop op", vertelde Scherpen na afloop van het duel tussen FC Emmen en Ajax, dat eindigde in een 4-0 overwinning voor de Amsterdammers.

Play-offs

FC Emmen zelf is ondertussen begonnen aan een cruciale week. Donderdag speelt de club de halve finale in de play-offs tegen NAC Breda in de strijd om lijfsbehoud. Komende zondag staat de mogelijke finale gepland.

Lees ook: