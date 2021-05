Terras van De Beurs in Meppel gaat weer open: 'Goede afspraken gemaakt'

Eetcafé De Beurs in Meppel opent vanaf morgen weer het terras. Volgens eigenaar Eduard Konijnenburg is de situatie flink verbeterd waardoor hij weer zin krijgt in het ondernemen.

Twee weken terug sloot De Beurs. Konijnenburg voelde zich daartoe genoodzaakt na enkele aanvaringen met de handhaving en vreesde voor grote boetes of zelfs inname van zijn vergunning.

"Ik had gisteren vier mensen aan één tafel. Ik ken die mensen en weet dat ze een gezin vormen", zei Konijnenburg toen. "Vervolgens krijgen we wel een waarschuwing van de handhaving omdat zij daaraan twijfelen. 'Vraag ze dan om legitimatie?', zei ik. Maar die bevoegdheid hebben ze niet."

Nu wel controle

Die situatie is nu veranderd, vertelt de horecabaas. "De handhaving heeft wat meer bevoegdheden om de mensen te controleren", vertelt hij. "Zij mogen nu via ons de mensen om een identiteitsbewijs vragen. Via het BSN-nummer kunnen ze controleren of het wel één huishouden is."

"Alle verantwoordelijkheid lag bij de ondernemer", vervolgt Konijnenburg. "Samen met Koninklijke Horeca Meppel zijn we tot deze oplossing gekomen. Dit is veel beter."

Schiphol-palen

Konijnenburg zat in de tussentijd niet stil. Hij zorgde voor nog betere afzetting op zijn terras. "Als de handhaving haar best doet, willen wij niet achterblijven. We willen het beste doen om ook ons steentje bij te dragen. Ik heb bijvoorbeeld palen neergezet die mensen kunnen kennen van Schiphol. We hanteerden de coronaregels al strak, dat is nu strakker. Het belangrijkste is dat we weer kunnen ondernemen. Weer lekkere dingen op tafel zetten."

