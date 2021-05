Oudste wedstrijdbridger (96) krijgt er nog geen genoeg van: 'Bloedfanatiek'

"Als ik die kaarten in mijn handen heb, dan begint het te leven", lacht hij vanachter zijn keukentafel. "Je moet inzicht hebben en goed kunnen onthouden wat er al gespeeld is en nog in het spel zit."

Het kaartspel is niet zo even te leren op een zondagmiddag, blijkt al gauw. Bridge wordt met vier personen gespeeld, in twee teams van twee personen. Het gaat erom wie de meeste slagen kunnen maken. Dat aantal wordt vooraf doorgesproken met de partner.

In 1947 maakte Oosterhuis kennis met het spel tijdens zijn diensttijd. Toen was hij met de boot onderweg was naar Indonesië. "We lagen ergens bij het Suezkanaal. Toen vroeg een sergeant of ik kon bridgen. Ik zei dat ik wel kon kaarten. Dus toen zei hij: 'Kom maar mee, ik leer het je wel'. En ja, toen was ik verkocht."

'Ik werd uitgescholden'

Op Borneo werd er veel gebridged, zei Oosterhuis. "De Kapitein van de compagnie speelde het ook. Hij nodigde vaak een grootmajoor van de KNIL uit om op zondagmiddag te komen brigden met zijn vrouw. En dat rouleerde met partner. En als ik samen met hem moest en ik deed iets verkeerds, werd ik uitgescholden. Maar ik kon als vaandrig geen grote mond teruggeven. Dus ik heb wraak genomen. Een jaar later was er een kampioenschap. Ik won, hij werd tweede. Toen dacht ik: Yes", lacht de fanatieke bridger.

Plezier in het spel heeft Oosterhuis altijd gehouden. In 1976 werd hij lid van de Emmer bridgeclub. Hij werd vaak clubkampioen en ook drie keer Drents Kampioen. Sinds een aantal jaren speelt hij samen met Jan Derks van de Brigdeschool Drenthe.

Door de coronacrisis wordt er digitaal gespeeld. "Dat was wel wennen, maar dat gaat prima. Ik tril soms met mijn handen, dus dan tik ik verkeerd in de chat. Maar met de echte kaarten blijft het mooiste, en het contact met de spelers op de club."

'We schelen veertig jaar'

"We schelen ruim 40 jaar", lacht Oosterhuis. "Maar hebben altijd plezier. Maar hij zegt wel altijd: Het is voor de gezelligheid toch, zo'n bridgeavond. Ik zeg dan: Jan, dat is het niet. We gaan aan tafel zitten om te winnen, niet voor de gezelligheid. Dan verschillen we wel eens van mening. Maar dat maakt niet uit."

Derks kan er wel om lachen. "Ik ben wel van de gebbetjes en geintjes. En van de social talk. Maar dan krijg ik wel eens een reactie van Bob. Mooi om te zien dat iemand op zo'n leeftijd nog op zo'n hoog niveau speelt."