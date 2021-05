RTV Drenthe zet bedrijven na de zomer in schijnwerpers met nieuw programma

RTV Drenthe start in september met het programma De Drentse Zakenlunch. Hierin wordt de economie in onze provincie in beeld gebracht en de positieve kant van de Drentse mkb-bedrijven getoond.

Deze zogeheten parels van Drenthe zijn interessant, omdat ze zich onderscheiden door innovaties, groeipotentie hebben en waardevol zijn voor de Drentse economie. De provincie Drenthe draagt 50.000 euro bij aan dit programma.

'Inspireren om te ondernemen in Drenthe'

In De Drentse Zakenlunch wordt een link gelegd met de tools en inhoud die het ondernemersplatform Ik Ben Drents Ondernemer vertegenwoordigen, zoals bijeenkomsten, webinars, workshops, telefonische ondersteuning en vouchers.

"We willen Drentse ondernemers met dit project stimuleren, inspireren en informeren over ondernemen in Drenthe", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Ondernemers worden zo gestimuleerd om hun bedrijf te laten groeien, te innoveren of een nieuwe afzetmarkt te creëren. Daarnaast wordt een duidelijke link gelegd met het onderwijs, waarin we ambacht, specialisme en vakmanschap centraal stellen om jongeren te enthousiasmeren te ondernemen in Drenthe", aldus Brink.

Jonger publiek bereiken

Omdat de uitzendingen van De Drentse Zakenlunch op Spotify, Facebook, LinkedIn ,YouTube en via een podcast worden gepresenteerd, is de hoop dat er een breder en jonger publiek wordt bereikt. Overigens niet alleen in Drenthe, maar ook daarbuiten. De uitzendingen worden gepresenteerd door actrice Anniek Pheiffer, die haar roots in Assen heeft liggen.