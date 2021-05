Suelmann stopt: ‘Met Hurry-Up Europees spelen was heel speciaal’

Na vijftien seizoenen in de hoofdmacht van Hurry-Up te hebben gespeeld houdt aanvoerder Ronald Suelmann (31) ermee op. De carrière van de rechteropbouwer die de Zwartemeerders in 2011 aan de beker hielp duurt nog twee weken.

Een seizoen geleden besloot Suelmann Hurry-Up nog een jaar te helpen. "Ik wilde niet dat ik door het coronavirus mijn laatste wedstrijd gespeeld zou hebben en zette nog even door. Dat we nu vroegtijdig zijn uitgeschakeld in de HandbalNL League en voor lege tribunes spelen had ik graag anders gezien. Een afscheidswedstrijd voor volle tribunes in Zwartemeer zit er niet in", vertelt Suelmann. "Het kan er spoken. Fantastisch."

Op zijn vijftiende debuteerde hij in de hoofdmacht van Hurry-Up en droeg nooit een ander clubtenue. "Ik heb langer in het eerste dan de jeugd van de club gespeeld", lacht 'Mister Hurry-Up'. E&O, HSG Nordhorn-Lingen en een Turks team, na een goede wedstrijd in de Challenge Cup, probeerden Suelmann te strikken. "Als je vaak genoeg 'nee' zegt komen ze niet meer terug. Clubliefde is een groot goed. Het is een hele eer geweest zoveel jaren voor Hurry-Up gespeeld te hebben."

Reizen naar Slowakije en Lissabon

De afgelopen jaren verloor Suelmann steeds meer motivatie. "Ik ben altijd blijven trainen, hoor. Maar je merkt met twee kleintjes en een drukke baan dat andere dingen in het leven gaan spelen. Daar ga ik maar eens van genieten."

"Ik heb Hurry-Up altijd willen helpen, maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Helaas niet met de fans, maar gelukkig heb ik genoeg mooie herinneringen", vertelt de rechteropbouwer. Als topschutter in de bekerfinale, Suelmann deed E&O met liefst vijftien doelpunten veel pijn, hielp hij de Zwartemeerders aan de eerste en enige hoofdprijs in de clubhistorie. "Dat is alweer tien jaar geleden. In de tussentijd is er enorm veel gebeurd. Met Hurry-Up Europees spelen was heel speciaal. In 2017 hebben we de halve finale bereikt. De reizen naar Slowakije en Lissabon ga ik niet vergeten."

30 mei

De Topsportcommissie van Hurry-Up krijgt een drukke lente. Vaste kracht Suelmann, die na tikken altijd opstaat, na vijftien jaar vervangen is geen makkelijke opgave. "De club heeft in de tijd dat ik in het eerste heb gespeeld veel metamorfoses doorgemaakt. Van heel goede tot zware jaren. Ook nu gaan ze weer een weg vinden. Er is meer jeugd dan andere jaren. Een mooie basis."

Dit weekend stapt Suelmann nog maar eens in de bus naar Panningen om tegen Bevo voor een van de laatste keren het oranje-zwart aan te trekken. Zijn allerlaatste partij voor Hurry-Up is op zondag 30 mei wanneer Quintus, figurant in de HandbalNL League, in Zwartemeer komt oefenen.