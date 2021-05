Politie houdt twee Emmenaren (28 en 31) aan in witwaszaak

Twee mannen uit Emmen van 28 en 31 jaar zijn vanmorgen aangehouden op verdenking van witwassen. Bij doorzoekingen in Emmen, Nieuw-Dordrecht en Groningen zijn vandaag onder meer contant geld, vijf auto's en administratie in beslag genomen. Dat meldt de politie.

Interventieteams van de politie die zich richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning kwamen informatie op het spoor na versleutelde berichten in EncroChat.

Witwassen oftewel 'het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen' is een belangrijk onderdeel van drugscriminaliteit en ondermijning, aldus teamleider Heidi de Voogd.

Na onderzoek van de interventieteams kwamen ongebruikelijke transactiemeldingen naar voren. Op basis daarvan werd onder meer een financieel onderzoek ingesteld, dat uiteindelijk leidde tot de aanhoudingen en de doorzoekingen in een bedrijfspand in Nieuw-Dordrecht, drie woningen in Emmen en een bedrijfspand in Groningen.

Defensie

In het bedrijfspand in Nieuw-Dordrecht en in één van de huizen in Emmen werd Defensie ingeschakeld. Defensie kan gespecialiseerde zoekteams inzetten wanneer bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, ruimtes met weinig of geen licht of onveilige situaties gezocht moet worden. Daarbij worden middelen gebruikt die de bodem kunnen onderzoeken of door een muur of object heen kunnen kijken, zodat mogelijke verborgen ruimtes kunnen worden ontdekt.

De politie laat weten dat het onderzoek in de zaak doorgaat. De verdachten zullen worden verhoord.