Seksclubs bereiden zich voor op heropening: ‘Het is erop of eronder’

Seksclubs mogen vanaf morgen de deuren weer openen, tot grote opluchting van de uitbaters. "Hèhè, eindelijk weer een beetje terug naar normaal." Eigenaar Ben Kerkhoff van Nachtclub Wonderland in Emmen haalde opgelucht adem na het nieuws dat de seksclubs in Nederland weer open mogen.

Volgens hem heeft de wereld van de sekswerkers een enorme tik gekregen door corona. "Met uitzondering van de zomer hebben we bijna een jaar stilgelegen. Ik hoop echt dat de lockdowns achter de rug zijn. Nog eentje kan ik echt niet aan."

Erotisch terras

In de afgelopen drie weken heeft Kerkhoff geprobeerd om weer wat omzet te draaien met een erotisch terras. "Dat was volgens mij uniek in Nederland. Heren konden voor een uur een tafeltje boeken. Ze kregen vervolgens een hapje en een drankje geserveerd door een spannend geklede dame. Alleen kijken en dus niet aanraken", legt hij uit. Volgens hem liep dat concept aardig. "Het terras zat op de toegestane uren goed vol."

Reikhalzend kijkt hij uit naar de volgende ronde versoepelingen die er in juni zit aan te komen. Vanaf woensdag kunnen klanten weer op bezoek bij de dames, maar een drankje aan de bar zit er tot die tijd nog niet in. "Zodra alles weer normaal is, valt het een beetje te overzien. Voor ons is het erop of eronder de komende tijd."

Duistere keerzijde

Voor Kerkhoff was het de afgelopen week zaak om alle sekswerkers weer terug te halen. "Na de lockdown viel er voor hen geen droog brood meer te verdienen. Ik hoorde in het wereldje verhalen dat sommigen de illegaliteit zijn ingedoken, soms met mishandeling tot gevolg. In dat geval zijn ze verstoken van de bescherming die het legale circuit biedt. Ik heb echte horrorverhalen gehoord." Volgens Kerkhoff de duistere keerzijde van de lockdown.

Volgens hem werd er uitgelaten en zelfs emotioneel gereageerd op het besluit dat seksclubs onder voorwaarden de deuren weer mogen openen. "Bij het nieuws is zelfs hier en daar een traantje gevallen. Ze zijn er in ieder geval weer helemaal klaar voor."

Bommetje vol

Jan van Duijvenbode van erotische massagesalon en parenclub Eroroma in Zwinderen is druk bezig met alle voorbereidingen op de heropening. De druk zit op de ketel, aldus de uitbater. "De agenda zit bommetje vol." Hoewel Eroroma al maanden potdicht zit, bleek de behoefte om weer open te gaan groot. "We hadden de telefoon doorgeschakeld en die ging wel tien tot vijftien keer per dag af." Toen de kogel afgelopen week door de kerk ging, ervoer Van Duijvenbode dat als een bevrijdende boodschap.

Wel pakte de lockdown nadelig uit voor zijn personeelsbestand. "Ongeveer de helft van de medewerkers is intussen wat anders gaan doen, dus we komen momenteel handen tekort." Hij kan het ze niet kwalijk nemen, want een uitkering zit er namelijk niet in. "Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ik heb een afspraak met de Belastingdienst, want de dames kregen totaal geen bijstand in de afgelopen periode, terwijl er wel werd afgedragen." Een kromme situatie, aldus Van Duijvenbode, die deze gang van zaken binnenkort aan de kaak wil stellen.

Smart

De parenclub gaat overigens nog niet open, de toestemming laat wat dat betreft nog even op zich wachten. Morgen is het in ieder geval weer deels business as usual. "Hier hebben we echt met smart op gewacht."