Kunstenaar Brigitta koning te rijk in villa Lindenhof in Emmen

Van Hilst zat de afgelopen vier jaar in het Rensenpark, in de voormalige ingang van de vlindertuin. Als kunstenaar gaf zij daar onder meer workshops op het gebied van mozaïek, het beschilderen van servies, keramiek, papier maché en glassieraden.

Enige

Vorig jaar maakte de gemeente bekend het Biochron en de entreegebouwen te willen slopen om plaats te maken voor het nieuwe onderkomen van het Centrum Beeldende Kunst (CBK). De vier daar gevestigde kunstenaars (Ingo Leth, Gerard Jan van Leeuwen, Van Hilst en artiestenvereniging Unplug and Play) zouden een nieuw onderkomen krijgen in de leegstaande villa Lindenhof.

Van Hilst bleek uiteindelijk de enige te zijn die de overstap daadwerkelijk maakte. De anderen vonden elders onderdak of haakten af. "Dat ik als enige overbleef is inderdaad wel bijzonder." Veel plezier heeft Van Hilst nog niet kunnen beleven aan haar nieuwe optrekje. In december verhuisde ze naar de villa. Maar door de in diezelfde maand afgekondigde lockdown is ze nog geen dag open geweest. "Aankomende donderdag is het eindelijk zo ver", lacht ze.

Kunstenaarskwartier

Ze maakt overigens geen gebruik van de volledige villa, enkel van de oude serre. De bovenverdieping wordt inmiddels verhuurd als woning. De overige ruimte staat nog leeg. Ze vindt het jammer dat de Lindenhof uiteindelijk niet is geworden wat het moest zijn: een echt kunstenaarskwartier. "Met meerdere collega's op één plek: dat versterkt elkaar wel. Het zou mooi zijn als we hier met meer zaten."

Van de 2,5 jaar huur resteren er nu nog twee. "Ik zou er langer willen zitten, dat heb ik meteen aangegeven. Maar dat mocht niet." Ze kijkt wel wat de toekomst brengen gaat, besluit ze. "Ik heb nou eenmaal geen glazen bol."

Brigitta van Hilst: 'Als een lot uit de loterij' (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De gemeente zoekt nog naar een concretere invulling voor de lange termijn, laat woordvoerder Inge Frieso weten. "Te zijner tijd nemen we hiervoor nadere stappen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend." In het kwaliteitsplan Rensenpark is ook geen functie vastgelegd voor deze villa. Er worden op dit moment ook geen gesprekken gevoerd met partijen over de verhuur van dit pand, aldus Frieso.

Vorig jaar zijn er enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het pand. "Het is waarschijnlijk dat wij vanuit onze rol als verhuurder nog investeringen moeten doen in de staat van het pand om het geschikt te maken voor een nieuwe rol." Dat wordt in een later stadium bekeken.

Zegering Hadders

Villa Lindenhof werd in de jaren dertig gebouwd in opdracht van de toenmalige wethouder Roelof Zegering Hadders. In de afgelopen jaren deed het dienst als kantoor voor de TIP, het toeristeninformatiecentrum. Twee jaar geleden waren er nog gesprekken met horecazaak Brownies&downieS in de Hoofdstraat, die interesse had in het pand. Uiteindelijk ging door dit plan een streep.