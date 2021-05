Burgemeester gaat door het lint: duofietsen Meppel van start

De nieuwe stichting gaat het fietsen op een duofiets organiseren in Meppel, maar zat lang in de wachtkamer. Al in 2019 werd de organisatie opgetuigd inclusief fietsen, reserveringsprogramma's, vrijwilligers en officiële papieren. Toen organisator Hans Geurts in 2020 wilde beginnen, liep het door corona spaak.

"We hebben er dus lang op moeten wachten", vertelt Geurts. "Dat maakte het gisteren nóg mooier. We zijn echt heel trots dat we het voor elkaar gekregen hebben. Het is toch een hele organisatie die je moet optuigen."

Symbolisch lintje

Nu de coronamaatregelen versoepelen kan de stichting eindelijk van start. "Daar zijn we heel blij mee", vervolgt Geurts. Hij nodigde burgemeester Korteland uit om zijn stichting feestelijk te openen. Voor de symboliek werd een lintje gespannen. De burgemeester fietste erdoorheen.

"Korteland was erg enthousiast", vervolgt Geurts. "Hij vond het knap dat we doorgezet hebben en de juiste enthousiastelingen verzameld hebben. Dat maakt het typisch iets voor Meppel."

Gratis

Het fietsen is helemaal gratis dankzij sponsoren en een bijdrage van de gemeente. Volgens Geurts kunnen wekelijks zo'n 40 mensen gebruikmaken van de fietsen. "De doelgroep is vrij breed. Het gaat om mensen die het niet zelfstandig kunnen en dat zijn meer mensen dan je zou denken. Ouderen, zieken, maar ook jongere mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking."

Dat brengt Geurts meteen bij een oproep: de doelgroep kan het dus niet alleen. Zij gaan met een vrijwilliger op pad en de stichting kan nog wel een paar leuke vrijwilligers gebruiken. "Meer vrijwilligers betekent meer ritjes. Dan kunnen we er samen iets heel moois van maken", besluit Geurts.

