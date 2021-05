Hele wereld maakt kennis met Eext tijdens Eurovisiesongfestival

Voordat artiesten tijdens het Eurovisiesongfestival optreden, worden ze steevast met postcard-filmpjes geïntroduceerd. Bij elke deelnemer is een filmpje te zien die is opgenomen ergens op het locatie in het gastland. Oplettende kijkers zagen vanavond tijdens de eerste halve finale van het Songfestival dat Eext - of beter gezegd de hunebedden in het dorp - te zien waren toen Noord-Macedonië haar opwachting maakte.

Door de talloze filmpjes moet het buitenland zien dat Nederland méér voorstelt dan het standaardbeeld met tulpen, molens en klompen. Noord-Macedonië koos dus voor een filmpje waarop de hunebedden in Eext te zien waren, al is niet bekend hoe die selectieprocedure van locaties op de filmpjes in z'n gang is gegaan, "Ik was in ieder geval blij verrast", zegt Erwin Matthijssen van Dorpsbelangen Eext.

Decor

Een vriend van hem werkt voor AVROTROS en attendeerde hem erop dat Eext vanavond gepromoot zou worden in één van de postcard-filmpjes. Wat er op het filmpje te zien zou zijn werd nog niet verklapt, al kon Matthijssen dat wel raden. "Vermoedelijk de hunebedden in ons dorp", lacht hij. En dat bleek https://songfestival.nl/nieuws/alle-postcardlocaties-eerste-halve-finale-onthuldook zo te zijn. Vasil Garvanliev, de zanger die Noord-Macedonië vanavond vertegenwoordigde met het nummer Here I Stand, was in de promovideo in een mysterieuze paarse omgeving te zien, terwijl de hunebedden voor het decor zorden.

Ook Matthijssen zat voor de televisie toen Eext voor even wereldwijd in de schijnwerpers stond. "Als echte Eexteros vervult je dat toch met trots", zegt hij. "En het levert AVROTROS ook iets op, want ik weet zeker dat er in Eext meer mensen naar het Songfestival hebben gekeken dan anders", zegt hij met een knipoog.

Rest de vraag waarom de keuze van Noord-Macedonië uiteindelijk op een postcard-filmpje in Eext is gevallen. Ook Matthijssen wil daar het mijne van weten. "Ik zal die vriend van me daarover nog even aan z'n mouw trekken. Ik vrees wel dat ik nog even op het antwoord moet wachten, want vanavond heeft-ie het vast druk."

Overige postcardlocaties

Benieuwd naar de overige locaties van de postcard-filmpjes in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival? Klik dan hier voor een overzicht, waarin ook Bourtange (Groningen) en Giethoorn (Overijssel) de dienst uitmaken. De kans bestaat dat Drenthe nogmaals even wereldwijd in de schijnwerpers staat tijdens de andere halve finale van het Songfestival, die donderdag plaatsvindt. Welke postcardlocaties dan de revue zullen passeren, wordt pas op de dag zelf bekendgemaakt.