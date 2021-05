Bouw van Kloosterakker in Assen eindelijk van start gegaan

Het bestemmingsplan van de wijk is goedgekeurd, waardoor de grond bouwrijp gemaakt kan worden. De nieuwbouwwijk wordt gebouwd ten westen van Kloosterhage en Kloosterkade en tussen de Domein- en Hoofdvaartsweg. Er worden in verschillende fases zo'n vijfhonderd woningen gebouwd en de gemeente hoopt daarmee te starten in februari 2022.

Blij dat ze beginnen

Projectleider Amanda Roubos en wethouder Dekker gaven aan ontzettend blij te zijn dat de bouw kon beginnen. "Medio 2019 lag het bestemmingsplan al ter inzage voor de buurt. Al snel daarna kwam de Hoge Raad met het stikstofdossier. Hierdoor heeft het project een poos stilgelegen. Daarom zijn wij ontzettend blij dat we nu alsnog kunnen beginnen."

Het project kan nu beginnen omdat er al een tijdje honderd kilometer per uur wordt gereden op de snelweg. Hierdoor is de stikstofuitstoot in de provincie lager en staat deze crisis de bouw niet meer in de weg.

De grond waar de eerste huizen gebouwd gaan worden (Rechten: RTV Drenthe/Esmée Söllner)

Tijdens de eerste fase worden er alleen particuliere kavels verkocht. Het gaat hierbij om het noordelijke deel van de wijk. In latere fases volgt de verkoop van nog eens twee deelgebieden, waarin minimaal tachtig kavels aan particulieren worden uitgegeven. Dit kan nog hoger uitvallen, omdat de gemeente in gesprek is met een aantal projectontwikkelaars, waarvan Ter Steege één is.

Online inschrijven

Volgens Roubos is er veel animo voor de huizen "Er zijn ondertussen al veel telefoontjes en mailtjes geweest van mensen die graag een huis willen kopen of zich daarvoor willen inschrijven. Het is afwachten wat er gaat gebeuren, maar er moet zeker ingeloot worden." Twintig procent van de huizen is bestemd voor sociale huur.

Daarom zitten er ook veel voorwaarden aan de koop van een kavel. Er volgt eerst een online inschrijving, waarna er een loting volgt. Eén van die voorwaarden is dat duo-inschrijvingen voorrang krijgen. Dit houdt in dat als twee huishoudens zich inschrijven voor een twee-onder-een-kapwoning, zij voorrang krijgen.

"De ervaring vanuit andere gemeenten is dat er meer kans op succes is bij duo-inschrijvingen. Er is dan een grotere mate van afstemming tussen de toekomstige buren." Roubos vertelt dat solo-inschrijvingen ook welkom zijn, maar deze minder kans op een woning hebben.

Duurzaamheid staat voorop

In Kloosterakker wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De woningen worden ook niet aangesloten op gas, wat in Kloosterveen een veelbesproken onderwerp is. Dekker hoopt dat de bouw van de wijk laat zien dat gasloos wonen geen problemen hoeft op te leveren.

De inrichting van de wijk krijgt als thema 'akkers'. Die lopen van oost naar west en worden met steensoorten in verschillende kleuren bebouwd, alsof er graan, mais, kool en aardappels zijn verbouwd. Ook wordt aandacht geschonken aan de natuur in de wijk met onder andere de aanleg van groenstroken.

Lees ook: