PLOP in Assen wil debat over achterhouden brief door wethouder Dekker

Stadspartij PLOP in Assen wil wethouder Karin Dekker (GroenLinks) donderdag op het matje roepen in een extra raadsdebat. Ze heeft informatie achtergehouden, vindt fractievoorzitter Henk Santing van PLOP. Ze heeft in de gemeenteraad niet gemeld dat ze begin dit jaar het Rijk om dwangmaatregelen heeft gevraagd om woonwijken van het gas af te krijgen.

Dekker deed dat verzoek al op 1 februari namens het stedennetwerk G40, de club van veertig middelgrote steden waarvan Assen ook deel uitmaakt.

Verzoek

Dekker is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid van de G40. In die hoedanigheid stuurde ze de brief met het verzoek om wettelijke dwangmiddelen naar de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Anders lukt het de steden niet om voor 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af te krijgen.

Maar bij de raadsvergaderingen op 11 en 18 maart, waar de Asser Warmtevisie werd besproken, heeft ze deze brief onvermeld gelaten. De Warmtevisie is het aanvalsplan van Assen om wijken van het gas af te krijgen. Daarin wordt Kloosterveen als startwijk aangewezen.

Bang voor dwang

Bewoners uit Kloosterveen gaven toen in de raadsvergadering al aan bang te zijn voor een zogeheten doorzettingsmacht; een wettelijk dwangmiddel om ook de laatste huizen van het gas af te krijgen als bewoners weigeren. De gemeente Assen wil vierduizend huizen in Kloosterveen graag voor 2030 van het gas af hebben. Maar daar is veel verzet tegen. Bewoners zouden op all electric warmtepompen moeten overstappen, maar dat vinden ze veel te duur en bovendien een slecht gekozen systeem. Ook vinden ze 2030 te snel. Ze willen geen startwijk zijn.

Dekker zweeg tijdens beide raadsbesprekingen over de brief richting Den Haag met het verzoek om wettelijke dwangmiddelen. Stadspartij PLOP verwijt haar dat nu. Beantwoording van schriftelijke vragen over de kwestie vindt de partij onvoldoende.

Verborgen agenda

Volgens Dekker geldt dwang niet voor de startwijk Kloosterveen. Dwangmiddelen zijn alleen nodig, als een hele wijk op een collectief warmtenet zou aangesloten moeten worden. In Kloosterveen kan elke huizenbezitter individueel en geheel vrijwillig beslissen over een warmtepomp. En daarom heeft ze het niet genoemd, zo staat in de antwoorden. Maar voor Stadspartij PLOP is dat onvoldoende.

Omdat de vrees voor doorzettingsmacht in de betreffende raadsvergaderingen herhaaldelijk aan aan de orde is geweest, had Dekker volgens fractievoorzitter Santing gewoon open kaart moeten spelen. Volgens PLOP gaat het om 'relevante informatie', die de wethouder uit zichzelf had moeten melden.

Eerder al liet de werkgroep Duurzaam Kloosterveen weten zich belazerd te voelen door Dekker, toen ze vorige maand de brief aan het Rijk ontdekte met het verzoek van Dekker. Ze beschuldigden haar van 'een verborgen agenda'. Stadspartij PLOP stelde toen meteen vragen. Het interpellatiedebat wat PLOP nu wil, zal donderdagavond tijdens de geplande raadsvergadering ingelast worden. Ook als er geen steun is van andere partijen, is er in Assen een 'stille afspraak' dat zo'n debat door kan gaan.

