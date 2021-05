'Ruim 50 Molukse kindergraven in Hooghalen verdienen bijzondere status'

"Het is een soort erkenning. Een toewijzing van de bijzondere status zou de pijn verzachten", denkt Leo Reawaruw van stichting Maluku4Maluku, die opkomt voor de belangen van Molukkers in Nederland.

Plek met betekenis

Veel Molukkers vanuit het hele land kiezen ervoor om in Hooghalen te worden begraven. Het is dicht bij de plek waar ze voor het eerst in Nederland verbleven: Kamp Schattenberg, een woonoord voor Ambonezen in het eerdere Kamp Westerbork.

Onder al die Molukse graven ligt ook een hoog aantal kinderen. Er overleden veel kinderen in Kamp Schattenberg. "Dat kwam door de slechte omstandigheden", vertelt Reawaruw. "De mensen die er verbleven, kwamen uit de tropen. Ze hadden geen eten, geen geld en geen dikke kleren. Toen waren de winters nog echt koud. We hebben het over de tijd dat er nog Elfstedentochten waren."

"Door die vrieskou stierven veel kinderen. Mochten ze de winter overleven, dan was er een ander gevaar: ziektes. Er was veel schimmel en ongedierte. Dat zorgde ervoor dat veel kinderen de eerste jaren in het kamp niet overleefden. Vandaar de vele kindergraven in Hooghalen", aldus Reawaruw.

Verantwoordelijkheid graven

De stichting wil dus een bijzondere status voor alle KNIL-graven op de begraafplaats. Die status betekent dat er niet betaald hoeft te worden voor grafrechten en de graven niet worden geruimd. Het onderhoud is dan de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar Reawaruw denkt dat de hechte Molukse gemeenschap daarin veel kan betekenen.

(verhaal gaat verder onder de video)

Stichting Maluku4Maluku heeft in een brief aan burgemeester Damsma van Midden-Drenthe gevraagd om de speciale erkenning voor de graven en daarbij een onderhoudsplan voorgesteld. Lokale partij D66 kaart vanavond in de gemeentelijke commissievergadering het onderwerp aan. Raadsleden Arnoud Knoeff en Marten Leistra bezochten vorige week de begraafplaats en waren onder de indruk van de vele kindergraven.

'Gemeenten niet met financiële consequenties opzaldelen'

De partij vindt het goed dat het onderwerp wordt besproken en is voor de speciale erkenning. "Maar het kan niet zo zijn dat de gemeenten waar toevallig deze kampen waren, nu met financiële consequenties opgezadeld worden. Dat zou je vanuit Den Haag moeten regelen. Lokaal moet je het gesprek aangaan en landelijke regelingen treffen."

Lees ook: