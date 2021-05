'Strafrechtelijk onderzoek naar fraude Sunoil Emmen schudt autoriteiten wakker'

Dat stelt financieel onderzoeksjournalist Dennis Mijnheer van Follow The Money (FTM) na onderzoek. Mijnheer doet voor het onderzoeksplatform FTM al jaren onderzoek naar fraude in de biodiesel-industrie. "Het is een heel complexe wereld", legt hij uit.

Bijmengverplichting

Brandstofleveranciers hebben door Europese regelgeving een bijmengverplichting van biobrandstoffen, met als doel de CO2-uitstoot te verlagen. Deze bijmengverplichting ligt op 17,5 procent. Aan het verkopen van de biodiesel hangt een ingewikkeld en omvangrijk certificeringssysteem. En juist op dat vlak gaat het mis, want er wordt op grote schaal mee gefraudeerd.

Inbeslagname

Directeur Wilfred H. van Sunoil, met vestigingen in Emmen en Kampen, wordt door justitie verdacht van fraude. H. zou volgens het Openbaar Ministerie biodiesel met vervalste certificaten op de markt hebben gebracht. Bij de inval in november 2020 op de bedrijfslocatie en bij verschillende woonhuizen zijn onder meer zeven sportauto's, een trekker en personenwagen meegenomen. Verder nam de inspectie Leefomgeving en Transport digitale gegevensdragers en administratie mee. H. mag het onderzoek in vrijheid afwachten.

Er werden sportauto's in beslag genomen (Rechten: Emmen24 Media)

"Die inval is dus de aanleiding geweest dat het overkoepelende duurzaamheidssysteem ISCC wakker is geworden. Er hebben twee extra onderzoeken plaatsgevonden daarna", legt Mijnheer uit. "Het ISCC heeft een integriteitsonderzoek laten uitvoeren en de Control Union, de controleur van de fabriek, heeft nog tussen de reguliere controles door een onderzoek laten plaatsvinden."

Certificering

In oktober 2020 heeft Sunoil de jaarlijkse audit van de Control Union doorstaan en kreeg weer het benodigde ISCC-certificaat voor de duur van één jaar. Zo'n zogeheten ISCC-certificaat is essentieel om biodiesel te verkopen aan afnemers als Shell en BP. Biodiesel die niet gecertificeerd is, telt voor bedrijven niet mee in de bijmengverplichting. Ze halen hiermee de zogeheten Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) niet.

In maart dit jaar is het certificaat ingetrokken voor de fabriek in Emmen. Volgens Mijnheer opmerkelijk. "Het gekke is dat de jaarlijkse audit in oktober door de Control Union wordt uitgevoerd. Die vonden alles oké, want het certificaat is weer afgegeven. En een halfjaar later, op 3 maart, is het opeens ingetrokken."

Duurzaamheidsverklaringen

Waar het op het gebied van de gefraudeerde biodiesel 'misgaat' zijn de zogeheten duurzaamheidsverklaringen. Alleen bedrijven die zijn gecertificeerd door bijvoorbeeld International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) kunnen dit zelf doen. Dit kan lucratief zijn door bijvoorbeeld biodiesel van soja weg te schrijven als biodiesel van frituurvet, legt de onderzoeksjournalist uit.

"Biodiesel van afgedankt frituurvet is de populairste biodiesel. Dat is namelijk een afvalproduct, dat niet ten koste gaat van landbouwgrond of niet meer gebruikt kan worden voor diervoeding. Dat is het idee erachter. En daarom telt de biodiesel van afgedankt frituurvet dubbel in de bijmengverplichting."

Criminele winst

Het mixen van verschillende vetten en oliën is toegestaan, maar dit moet wel goed weggeschreven worden in de administratie. "Ik sprak ook een handelaar die een voorbeeld gaf: je kunt zestig procent mineraalwater nemen en daar veertig procent kraanwater bij doen, want dat is veel goedkoper. Maar je kunt dat bijvoorbeeld wel wegschrijven als honderd procent mineraalwater."

Het wegschrijven van biodiesel van frituurvet en biodiesel van dierlijk vet als enkel biodiesel van frituurvet kan miljoenen criminele winst opleveren voor bedrijven. "Biodiesel van frituurvet is een paar honderd euro op een ton en duurder dan andere biodiesel, omdat het dubbel telt. Daarnaast is de inkoop ervan ook duurder", aldus Mijnheer.

In 2019 is een internationaal onderzoek opgestart waaraan het Belgische en Nederlandse Openbaar Ministerie, het Britse Serious Fraud Office samen met de Nederlandse Emissieautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deelnemen. Dit onderzoek leidde naar Biodiesel Kampen, het Britse Greenergy, met een fabriek in Amsterdam, en een aantal niet nader genoemde bedrijven. Of Sunoil in Emmen hierbij zit, is niet bekend. Dat onderzoek naar Biodiesel Kampen is nog niet klaar. In januari 2020 kwam naar voren tijdens een zitting dat voormalig eigenaar Cees Bunschoten ervan verdacht wordt dat hij jarenlang op grote schaal gefraudeerd heeft met biodiesel gemaakt van afgedankt frituurvet. Justitie schat de criminele winst op zestig miljoen euro. In 2019 werd Bunschoten al veroordeeld tot twintig maanden cel voor witwassen en biodieselfraude in een andere zaak. ISCC trok de certificaten in van Biodiesel Kampen en dat leidde tot een faillissement. Wilfred H. Van Sunoil nam het bedrijf in Kampen over.

Een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar Sunoil in Emmen nog in volle gang is. Wanneer het OM verwacht dit af te ronden, is nog niet te zeggen. Meerdere pogingen van RTV Drenthe om in contact te komen met Wilfred H. zijn niet gelukt.

'Redding'

"Wat Wilfred H. zijn redding is geweest is toch wel dat hij de biodieselfabriek in Kampen in een andere BV heeft ondergebracht", ontdekte Mijnheer. "Deze fabriek heeft wel de certificering gekregen voor een jaar en kan daardoor doordraaien." Onlangs liep het certificaat af, maar of dat verlengd is, is nog niet bekend. "Daar wil zowel de ISCC als het bedrijf niet op ingaan."

Lees ook: