Versoepelingen: spieren kweken in de nacht en ontbijt op het terras

Hessel Kruit stond om middernacht met een groepje buiten te wachten tot de deuren van de sportschool open gingen. "Ik had zin om vanavond te sporten. Tijdens de lockdown kon ik af en toe sporten bij een vriend in de schuur en ik heb twee maanden in een tent achter het fitnesscentrum getraind. Verder was het afzien. Normaal sport ik vijf tot zes keer in de week. Ik heb het erg gemist en ben blij dat ik er weer volledig voor kan gaan."

Ook de regels voor terrassen zijn verder verruimd. Ze mogen vanaf vandaag van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds open zijn. Horecaondernemer Geert te Velde heeft een zaak op de Markt in Assen. Hij is om zes uur open gegaan. "We zijn acht maanden dicht geweest en als het mag dan gaan we", zegt hij. "We zijn vorig jaar februari gestart met onze zaak. Ik ben vijf weken open geweest voor corona en ik hoop dat we het dieptepunt nu hebben gehad en naar voren kunnen kijken."

De ondernemer organiseerde vanochtend voor de vroege gasten een leuke actie. "We hebben ons ontbijt aangeboden voor 15 euro en dan krijg je van ons een prosecco of een biertje. Als mensen in nachtkleding kwamen, was het tweede ontbijt gratis. En dat is goed gelukt, bijna iedereen is in nachtkleding verschenen. Het is fantastisch hoe ze allemaal zijn uitgedost."

Melissa, haar man en kind zijn echter niet in nachtkleding verschenen. "Ik had er gewoon even niet aan gedacht, maar m'n hoofd ziet er nog wel zo uit", lacht ze. "Het is heerlijk, het is net of je wakker wordt in een hotelletje."