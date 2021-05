Waarom is Meppel nooit een Hanzestad geweest?

De haven van Meppel is een van de diepst in het land gelegen zeehavens (Rechten: Port of Zwolle)

Waarom is Meppel dan nooit een Hanzestad geweest? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Albert Lensen uit Nijeveen.

Hanzestad

Wat is een Hanzestad nou eigenlijk? De Hanze was een verbond tussen Duitse en Noord-Europese handelssteden, van de 13e tot de 18e eeuw. Deze steden probeerden hun handel te beschermen door samen te werken in een verbond. Ook wilden de steden op deze manier uitbreiden. Er waren ongeveer 200 steden lid van de Hanze.

Maar waarom was Meppel daar dan geen lid van? Volgens Wim de Vries van Stichting oud Meppel is dat simpel: "Meppel was te laat of de Hanze was te vroeg. Qua ligging had het gekund, maar in de tijd van de Hanze was Meppel nog maar een dorpje. De ontwikkeling tot grotere stad kwam pas na de tachtigjarige oorlog."

Boot gemist

"Toen Meppel groot genoeg en ontwikkeld genoeg was om ook maar kans te maken, waren er van de 200 Hanzesteden nog maar zes over die actief iets deden met het Hanzeverbond." Je zou dus kunnen zeggen dat Meppel de boot had gemist.

