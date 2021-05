Stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld in Drenthe

Het aantal mensen in Drenthe en Groningen dat seksueel geweld meldt, nam het afgelopen jaar opnieuw toe, staat in het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen-Drenthe over 2020. In Drenthe en Groningen nam het aantal meldingen van seksueel geweld met 33 procent toe vergeleken met het jaar daarvoor.

In 2020 hebben 290 slachtoffers zich gemeld bij het CSG Groningen-Drenthe. Negentig meldingen kwamen uit de provincie Drenthe. Van hen zochten 44 binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp.

Het jongste slachtoffer van seksueel geweld in de provincie Drenthe was drie jaar oud. Het oudste slachtoffer was 62 jaar. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 18 jaar en vier maanden.

In Drenthe is 43,2 procent van de acute slachtoffers jonger dan 18 jaar. In Groningen is dat 27,8 procent. Ongeveer 80 procent van de slachtoffers kent de pleger van seksueel geweld.