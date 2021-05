MHBOS: Olympic Frenkie, atleet van het luchtruim

"Dit is Olympic Frenkie." Oving komt uit zijn volière gezet. In de hand van de zeventiger Olympic Frenkie. Een duif, welteverstaan. Vernoemd naar de middenvelder van FC Barcelona. "Zestiende van de wereld tijdens de Olympiade in 2019 in Poznan, Polen." Tevens het jaar van de doorbraak van Frenkie de Jong.

120 kilometer per uur

Terug naar het hoofdonderwerp. Bij duivensport is de snelheid van de duif belangrijk. "Het wedstrijdelement is dat de duif van A terug moet naar de basis. Op het thuisplateau. Het mooiste is om de duif vanuit de tuin te zien aan komen vliegen", legt Oving uit. De duif met gemiddeld de hoogste snelheid wint. "Soms tot wel 120 kilometer per uur."

De inwoner van Borger is erg bedreven in het kweken van de vogels. "Snelheid zit in de genen van de duif. Als mijn vader een koppeltje bij elkaar zet dan weet hij al wat voor een duif er komt", zegt zoon Robert Oving. Ook hij is gek van duivensport. "Het is eigenlijk topsport."

Kijk, Oving junior waagt zich aan de hoofdvraag van de rubriek: "Duiven zijn atleten van het luchtruim. Atleten trainen veel, duiven trainen veel. Dan zijn wij de coaches, zo kun je het zien."

Paren en voeden

Uren maken in de lucht is belangrijk. Maar de basis voor een prijswinnende duif als Olympic Frenkie wordt al voor de geboorte gelegd. Harrie Oving heeft in tientallen jaren goede paartjes bij elkaar weten te zetten. "Je moet inzicht krijgen in het paren en ook op voedingsgebied. Het is uren maken. Net als bij anderen sporten."